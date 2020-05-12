При старом руководстве долги Одесского припортового завода выросли в 3 раза–и.о. директора

Долги ПАО "Одесский припортовый завод" под руководством старого менеджмента увеличились в 3 раза в период с 2015 до 2019 года — с 2,9 млрд грн до 10,3 млрд грн.

Об этом заявил и.о. директора ОПЗ Николай Синица.

"Я не могу отвечать за работу прошлого менеджмента, но в период 2015-2019 годов задолженность завода увеличилась с 2,9 млрд грн до 10,3 млрд грн", — сообщил он.

У Одесского припортового остаются два крупных кредитора — холдинг Ostchem и НАК "Нафтогаз". Долг перед первым составляет $250 млн, он закреплен в долларах США. Задолженность перед "Нафтогазом" насчитывает около $100 млн.

"Сейчас мы вместе с Фондом государственного имущества Украины работаем над выработкой эффективной модели погашения долгов. И самый действенный способ — не допускать простоя завода", — подчеркивает Синица.

Долговая проблема завода уже начала разрешаться, положено начало расчетам с "Нафтогазом". ОПЗ работает по толлинговому договору, по которому к цене продукции завода прибавляются дополнительные средства для погашения задолженностей.

"К цене тонны переработки карбамида и аммиака давалец добавил $1,5 и $1 соответственно. За счет этого аккумулируются финансовые ресурсы для погашения долгов перед "Нафтогазом". Мы продолжаем работать по этой формуле, уже выплачено более 20 млн грн", — поделился глава ОПЗ.

Напомним, ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% — ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам — 0,4312%.