Город Южный под угрозой коллапса из-за убытков припортового завода

Вследствие проблем, которые искусственно создаются новоназначенным руководителем Одесского припортового завода на градообразующем предприятии, в ближайшее время город Южный может оказаться на грани банкротства и коллапса.

Об этом в интервью ИА "Украинские Новости" заявил первый заместитель директора АО "ОПЗ" Николай Щуриков.

В первом квартале 2020 года Одесский припортовый завод получил 1,5 млрд грн убытков. Кроме того, был сорван конкурс по отбору поставщиков природного газа на предприятие.

По словам Щурикова, сейчас "предприятие сознательно загоняют в долги и "топят" некомпетентным менеджментом". И причину этого он видит в некомпетентности и непрозрачных схемах работы нового руководителя "ОПЗ" Николая Синицы, назначенного Фондом государственного имущества Украины в конце января 2020 года вместо Сергея Назаренко.

"Город Южный возник вокруг Одесского припортового завода. Сейчас на предприятии работает 2800 человек, 70% из них — это жители Южного, Новых Биляр, Сычавки и окружающих сел. Люди на заводе работают семьями, целыми династиями. За почти двухлетний "простой" предприятия многие просто выехали за границу на заработки, так как целые семьи потеряли единственный источник дохода. А в условиях пандемии коронавируса, глобальной экономики "на паузе" и закрытых границ, у них не будет даже такой возможности. Сейчас же градообразующее предприятие сознательно загоняют в долги и "топят" некомпетентным менедждментом", — утверждает Николай Щуриков.

"То, что сейчас происходит, приведет к параличу 33-тысячного города, для которого налоги от ОПЗ — это львиная доля городского бюджета, — резюмировал первый заместитель директора" ОПЗ "

По его мнению, сейчас в ситуацию должен вмешаться Президент Украины Владимир Зеленский, председатель фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, правоохранительные органы.

30 апреля Одесский припортовый завод полностью остановил свою работу. Причина — получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод".