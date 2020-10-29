Кабмин отменил решение о приватизации "Артемсоли", ГПЗКУ и "Хлеба Украины"

Кабинет министров отменил решение о приватизации госпредприятия "Артемсоль", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" и ГАК "Хлеб Украины".

Об этом говорится в распоряжении правительства №1329 от 21 октября, которым внесены изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

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Из списка убраны предприятия, относившиеся к ведению ликвидированного Министерства экономики (ныне его функции переданы Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства). Таковых значиось три — "Артемсоль" (код ЕГРПОУ 00379790), ГПЗКУ (37243279) и "Хлеб Украины" (20047943).

Напомним, эти объекты были добавлены в утвержденный 16 января 2019 года список предприятий на приватизацию 3 марта текущего года.

В апреле глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что их приватизация задерживается, поскольку фактически они "зависли" и переданы фонду не были.

Отметим, что ГПЗКУ ранее уже собирались приватизировать, но в августе 2018 года ФГИ от этого решения отказался.