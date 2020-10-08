Цены на хлеб в Украине вырастут на 10-15% к концу 2020 года — ассоциация пекарей

Всеукраинская ассоциация пекарей (ВАП) прогнозирует подорожание хлеба и хлебобулочных изделий в Украине до конца нынешнего года примерно на 10-15%.

Факторы, влияющие на повышение цен, действительно существуют, передает "Интерфакс-Украина".

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Указано, что в первую очередь к подорожанию хлеба приведет рост стоимости пшеницы и продуктов ее переработки, повышение цен на сахар, подсолнечное масло и другие ингредиенты для производства хлеба и хлебобулочных изделий.

Также на цену хлеба влияют девальвация гривни почти на 20% с начала 2020 года и рост минимальной заработной платы, уровень которой регулируется правительством.

"В целом в таких условиях есть все предпосылки говорить о повышении цен на 15-20%. Однако мы проводили неоднократные совещания с пекарским бизнесом и у нас есть понимание, что выше, чем на 10-15%, цены не вырастут. Как минимум, мы точно можем говорить о самых популярных социальных сортах хлеба, поскольку предприятия понимают социальную составляющую этого бизнеса", — заявил вице-президент ВАП Юрий Дученко.

По его словам, с начала года стоимость пшеницы (50% себестоимости хлеба) выросла на 40%, и только за сентябрь — на 25%.

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Кроме того, существенно повысились цены на сахар (чему, по мнению Дученко, нет экономического обоснования), на подсолнечное масло, логистические услуги, энергоносители. Компании также существенно нарастили расходы на меры предосторожности, связанные с COVID-19.

Ранее Всеукраинская ассоциация пекарей обратилась в Антимонопольный комитет Украины с требованием расследовать возможный монопольный сговор на рынке сахара, а также поднимала вопрос упразднения заградительных пошлин на импорт отдельных видов сахара из-за рубежа.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства исключило дефицит хлеба из-за карантина в Украине.

Перед этим сообщалось, что рост цен на продовольственную пшеницу в Украине в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.