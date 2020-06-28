Потребрынки 50 минут назад

В Украине существенно упало производство хлеба

На конец мая запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонны

Фото: ЧЕline Фото: ЧЕline
Фото: ЧЕline

За пять месяцев 2020 года украинские предприятия произвели 314,5 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 13,8% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает ассоциация "Мукомолы Украины" со ссылкой на данные Госстата, передает "АгроПортал".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности пшеничного хлеба за отчетный период было произведено 127,1 тысячи тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

При этом в мае было произведено 61,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (-15,6%).

Читайте также:
"Киевхлеб" отправил на Туманный Альбион первую партию своей продукции

На конец месяца запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонн.

Кроме того, объем производства муки за пять месяцев составил 609,2 тысячи тонн (-11,2%), в том числе за май — 100,2 тысячи тонн (-24,7%).

Запасы муки на украинских складах на конец мая достигали 44,8 тысячи тонн.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что исключают дефицит хлеба из-за карантина в Украине.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина получит от Всемирного банка $350 млн
Украина получит от Всемирного банка $350 млн
ЕС поможет Украине ликвидировать последствия паводков на западе страны — Кулеба
ЕС поможет Украине ликвидировать последствия паводков на западе страны — Кулеба
Пять украинских городов отметили в международном рейтинге по ведению бизнеса
Пять украинских городов отметили в международном рейтинге по ведению бизнеса
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Коломойский требует открыть против Порошенко новое уголовное производство

  3. Степанов назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19

  4. Мартыненко обжаловал решение швейцарского суда — СМИ

  5. Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы — СМИ

Загрузка...