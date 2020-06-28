В Украине существенно упало производство хлеба

За пять месяцев 2020 года украинские предприятия произвели 314,5 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 13,8% ниже показателя за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает ассоциация "Мукомолы Украины" со ссылкой на данные Госстата, передает "АгроПортал".

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В частности пшеничного хлеба за отчетный период было произведено 127,1 тысячи тонн, что на 14,5% меньше, чем годом ранее.

При этом в мае было произведено 61,7 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (-15,6%).

На конец месяца запасы продукции на складах предприятий-производителей достигали 377,3 тонн.

Кроме того, объем производства муки за пять месяцев составил 609,2 тысячи тонн (-11,2%), в том числе за май — 100,2 тысячи тонн (-24,7%).

Запасы муки на украинских складах на конец мая достигали 44,8 тысячи тонн.

Ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что исключают дефицит хлеба из-за карантина в Украине.