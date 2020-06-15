"Киевхлеб" отправил на Туманный Альбион первую партию своей продукции

Компания "Киевхлеб" начала экспортировать свою продукцию в Великобританию.

Как сообщает пресс-служба компании, первая партия объемом 4 тонны была отправлена ​​в Соединенное Королевство на прошлой неделе.

"Мы отправили в Великобританию сушку, соломку, пряники, печенье и крендельки нескольких видов. До конца года планируем нарастить экспорт как минимум на четверть и выйти на объемы поставок в среднем по 10-15 тонн ежемесячно", — рассказал руководитель экспортного управления компании Александр Микитенко.

На сегодняшний день "Киевхлеб" экспортирует свою продукцию почти в 30 стран мира — в Европу, Азию и Северную Америку.

Общий объем экспортных поставок продукции длительного хранения составляет около 1,5 тысяч тонн в год.

К концу 2020 года компания планирует открыть до пяти новых экспортных направлений.

В компании отмечают, что ежедневно "Киевхлеб" производит около 400 тонн хлеба и 30 тонн сухих кондитерских изделий на девяти производственных площадках в Киеве и области. Ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства исключает дефицит хлеба из-за карантина в Украине.

Ранее сообщалось, что рост цен на продовольственную пшеницу в Украине в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.