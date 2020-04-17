"Киевхлеб" угрожает подорожанием продукции

По состоянию на сегодня есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%, однако никто из производителей хлеба цены сейчас не повышал, учитывая ситуацию с коронавирусом и покупательной способностью граждан.

Об этом заявил гендиректор компании "Киевхлеб" Владимир Череда в интервью Liga.net.

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"По состоянию на сегодняшний день есть все экономические предпосылки для подорожания хлеба на 10-15%. Ведь за текущий сезон цены на зерно выросли почти на 30%, мука подорожала на 22-25% в зависимости от сорта (а это 40% от себестоимости хлеба). Однако никто из производителей хлеба цены сейчас не повышал, поскольку все понимают, что покупательная способность во время кризиса падает", — отметил он.

Череда констатировал, что скоро уже будет месяц, как многие люди не работают из-за карантина. По его мнению, повышение цен на хлеб ни к чему хорошему не приведет, "потому что мало кто имеет финансовую подушку на более длительный период".

"Мы обратились к государству из-за того, что цены на зерно начали стремительно расти. И просили, чтобы государство выступило с интервенцией на внутренний рынок, чтобы немножко приостановить подорожание", — рассказал бизнесмен.

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"Если бы у нас были запасы достаточны, то пусть бы и 40 млн тонн экспортировали. Но в нашей ситуации уже сегодня надо понимать, что из-за засушливой весны урожай следующего года может быть хуже предыдущих", — пояснил он.

По его словам, производители хлеба пока готовы держать цены на хлеб.

"Государство пообещало дать 160 тысяч тонн пшеницы для переработки на муку для внутреннего потребления. Какую-то долю уже выбросил на рынок Аграрный фонд", — добавил Череда.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства исключает дефицит хлеба из-за карантина в Украине.

Ранее сообщалось, что рост цен на продовольственную пшеницу в Украине в ближайшее время приведет к подорожанию хлеба и хлебобулочных изделий для конечных потребителей на 15-20%.