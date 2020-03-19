За время карантина значительно вырос спрос на хлеб

Один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в Украине компания "Киевхлеб" констатирует рост спроса на хлеб на треть в Киеве и области с начала карантина.

Об этом со ссылкой на данные компании сообщает LIGA.net.

Как отметили в "Киевхлебе", производство выполняет все заказы в полном объеме и компания готова обеспечить повышенный спрос киевлян и жителей области всем ассортиментом.

Также в компании заверили, что никаких ограничений по количеству продукции в одни руки вводить не будут и всю продукцию будут продавать исключительно упакованной, чтобы избежать лишних контактов с продуктом.

"Компания "Киевхлеб" перешла на выпуск всей продукции, в первую очередь, хлебобулочных изделий, в упаковке. Это позволит исключить лишний контакт с хлебом в период усиленных мер эпидемиологического контроля", — сообщила исполнительный директор цеха №1 ЗАО Киевхлеб Юлия Дученко.

Ранее городская власть Киева дала поручение руководителям торговых сетей, председателям районных госадминистраций, руководителям рынков планировать и обеспечить стратегические запасы продовольствия на две недели, в частности, хлеба, мяса, сахара, соли, муки, чая, кофе, сухого молока, масла подсолнечного, масла сливочного, гречки, риса, макаронных изделий, консервов длительного хранения.

Напомним, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

7 марта 2020 года Верховная Рада приняла законопроект Министерства охраны здоровья Украины, который предусматривает повышение эффективности в борьбе с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19.