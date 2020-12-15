Главу Госгеокадастра Лещенко обвинили в плагиате диссертации — СМИ

Активисты нашли плагиат в диссертации Главы Госгеокадастра Романа Лещенко, сообщает издание "Вести" со ссылкой на общественную организацию "Сила та захист".
"Речь идет о диссертации руководителя земельного ведомства и ассистента кафедры финансового права Киевского национального университета им. Шевченко Романа Лещенко на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему "Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов". Общественники указывают: в работе присутствует академический плагиат. "В тексте диссертации выявлено значительное количество случаев академического плагиата, преимущественно в виде воспроизведения текстовых фрагментов в переводе на украинский, соответствующих текстам исследований на русском языке", — сообщаают "Вести".
Издание отмечает, что в работе Лещенко присутствуют фрагменты из пособий и научных работ российских ученых. Например, Гуртова "Сбережения населения как инвестиционный ресурс социально-экономического развития страны" (Москва-2001), Соколова "Теоретические аспекты оффшорного бизнеса" (Москва-2002), Кочкиной "Создание и функционирование оффшорных зон в Европе и их значение для России" (Москва-2002), Медведевой "Основы международного бизнеса" и другие.
"В диссертации присутствуют текстовые фрагменты со ссылкой на первоисточник, которые полностью соответствуют аналогичным исследованием того же источника другими авторами, произведенными ранее… Соответственно Роман Лещенко защитил диссертацию и получил научную степень в нарушение Закона Украины "Об образовании", — передают "Вести".
По данным издания, активисты обратились в Министерство образования Украины, Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, Комитеты Верховной Рады по антикоррупционной политике и по образованию, науке и инновациям с требованием привлечь Романа Лещенко к дисциплинарной ответственности, лишить его научного руководителя и официальных оппонентов права участвовать в работе специализированных ученых советов сроком на 2 года, а КНУ им. Шевченко — аккредитации постоянно действующего Специализированного ученого совета и права создавать разовые специализированные советы сроком на 1 год.