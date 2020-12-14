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АПК 6 минут назад

Госгеокадастр за три недели передал общинам более 1,2 млн га сельхозземель

Землю уже получили 857 территориальных общин

Фото: freeimg.ru Фото: freeimg.ru
Фото: freeimg.ru

Государственная служба геодезии, картографии и кадастра за три недели передала объединенным территориальным общинам (ОТО) 1,246 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщил председатель Госгеокадастра Роман Лещенко в Facebook.

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"На протяжении последней недели общины по всей стране ежедневно получали от главных управлений Госгеокадастра в коммунальную собственность по 100 и более тысяч гектаров земель государственной собственности", — отметил он.

По его словам, землю уже получили 857 территориальных общин.

Лещенко также добавил, что к сфере распоряжения Гогеокадастра в будущем будут относиться только земли по акту постоянного пользования в объеме 750 тысяч га. Остальные же земли будут полностью переданы ОТО.

Предполагается, что во исполнение указа президента Владимира Зеленского из государственной в коммунальную собственность общин будет передано более 2 млн га сельскохозяйственных земель.

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Напомним, Кабинет министров разрешил передачу с 17 ноября 2020 года земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании господдержки производителей сельскохозяйственной продукции.

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