Кабмин с 17 ноября разрешил передачу сельхозземель в коммунальную собственность

Кабинет министров разрешил передачу с 17 ноября 2020 года земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность.
Соответствующее поручение Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра правительство сделало постановлением №1113 от 16 ноября. Также Госгеокадастр должен ускорить инвентаризацию сельхозземель госсобственности.
Если органы местного самоуправления будут отказываться принимать земучастки, ведомство должно будет принять меры по включению их в перечень для выставления на торги. При этом правительство рекомендует местным властям все же оформить такие госземли в коммунальную собственность.
Госгеокадастру также поручено обеспечить передачу в коммунальную собственность сельскохозяйственных земучастков, выставляемых на торги, после обнародования результатов торгов и заключения договоров аренды (эмфитевзиса).
Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Кабмин поручил обеспечить сопровождение законопроектов о финансовой поддержке фермерских хозяйств, совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, установления прозрачной процедуры электронных земельных аукционов, а также принять меры для ускорения создания, функционирования и развития национальной инфраструктуры геопространственных данных.
Министерство развития общин и территорий, Министерство юстиции, Минэкономики и Госгеокадастр также будут должны отработать вопросы активизации оформления территориальными общинами права собственности на сельхозземли, переданные из госсобственности.
Отмечается, что постановление принято во исполнение указа президента Владимира Зеленского №449 "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений" от 15 октября.
Напомним при этом, что в начале ноября некие аграрные ассоциации и профсоюзы призвали Конституционный суд отменить введение рынка земли. Однако сам суд пока решения не принял: на его рассмотрении сейчас объединенное дело по представлению двух групп из 53 и 48 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона об обороте сельхозземель.
При этом 4 ноября КС отмечал, что отложил рассмотрение дела по просьбе представителя президента в этом суде Федора Вениславского из-за невозможности лично присутствовать на заседании.