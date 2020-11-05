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АПК 1 час назад

Рада предусмотрела создание Государственного аграрного реестра

Кроме того, убрана норма об установлении Кабмином минимальных цен на животноводческую продукцию

Право на госдотации дали и козоводам. Фото: Pixabay Право на госдотации дали и козоводам. Фото: Pixabay
Право на госдотации дали и козоводам. Фото: Pixabay

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3295 о функционировании Государственного аграрного реестра и совершенствовании господдержки производителей сельскохозяйственной продукции. За такое решение, как свидетельствуют данные на сайте парламента, проголосовал 281 депутат.

Законом Государственный аграрный реестр определен как автоматизированная информационная система сбора, учета, накопления, обработки и предоставления информации о производителях сельскохозяйственной продукции, их имущественных, земельных, экологических, трудовых, финансово-кредитных и других правах и характеристиках.

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Вестись он будет на основе добровольного предоставления сельхозпроизводителями достоверных сведений о себе. На основе внесенной в реестр информации они смогут получать соответствующую господдержку.

Кроме того, принятый закон предусматривает отмену конкурсного характера предоставления кредитной субсидии и/или компенсации сельхозпроизводителям лизинговых платежей.

Помимо этого, устанавливается право на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, занимающимся козоводством и аквакультурой.

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Из закона о господдержке сельского хозяйства изымается норма об установлении Кабинетом министров минимально допустимого уровня цен на животноводческую продукцию и о необходимости ежегодного утверждения правительством режима предоставления бюджетных животноводческих дотаций.

В свою очередь, в закон вводится отдельная статья о господдержке производителей плодов, ягод, винограда, хмеля и аквакультуры.

Напомним ранее сообщалось, что в Украине планируют создать публичный реестр недобросовестных участников зернового рынка.

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