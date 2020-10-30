Эксперты подсчитали убытки украинских аграриев из-за срыва форвардных контрактов по зерну

На зерновом рынке Украины сложилась тревожная ситуация. Срыв отечественными производителями форвардных контрактов будет иметь долгосрочные негативные последствия для украинских аграриев, передает "Интерфакс-Украина".

Как известно, украинские аграрии зачастую работают по форвардным контрактам — получают наперед по оговоренной цене оплату за продукцию (в виде денег, семян, удобрений и пр). Однако сегодня часть недобросовестных производителей и поставщиков зерна, манипулируя неурожаем, пытается сорвать выполнение взятых на себя обязательств по форварду.

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Если эта тенденция приобретет массовый характер, Украина может попасть в список недобросовестных поставщиков зерновых, что отразится на всем АПК.

"Сегодня мультинациональные компании-трейдеры работают с маржей 1-3$/т, в случае дефолтов в последующем они будут закладывать в цену риски невыполнения контрактов украинскими поставщиками. Маржа вырастет до $8-10. В пересчете на объем экспорта сумма составит порядка $420 млн в год. Именно столько ежегодно будут недополучать наши аграрии, если Украина подорвет доверие международных трейдеров. В свою очередь это приведет к недофинансированию отрасли и падению производства зерна в будущем", — отмечает информагентство.

Напомним, В Украине готовят к запуску публичный реестр недобросовестных участников зернового рынка, в котором будут указаны не только данные о юрлицах, но и информация о конечных собственниках компаний.

Причина появления такого реестра — поведение некоторых аграриев, ставящих под угрозу все существование форвардной системы закупок зерна.

Сейчас в Украине возникла ситуация, когда начало срываться выполнение форвардных контрактов и аграрных расписок по поставке зерна трейдерам. Однако одни агропредприятия имеют объективные причины: урожай потерян полностью из-за природных катаклизмов или он не покрывает необходимых объемов. Другие же не желают выполнять взятые на себя обязательства, требуя более высокой цены, чем та, которая предусмотрена контрактом, или отказываются полностью от его выполнения.