Налоговая запустила дашборд для анализа доходов ФЛП третьей группы: какие данные можно просмотреть

Государственная налоговая служба запустила дашборд, позволяющий анализировать количество плательщиков единого налога третьей группы и их задекларированные доходы за 2024-2026 годы. Данные можно просматривать по областям, видам деятельности и типам плательщиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Какие данные доступны

Дашборд охватывает физических лиц – предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц. Пользователи могут анализировать количество плательщиков третьей группы, суммы задекларированных доходов, распределение по ставкам налогообложения и видам экономической деятельности.

Инструмент имеет четыре раздела:

"Аналитика" показывает общие показатели по плательщикам и доходам;

"Динамика" позволяет сравнивать данные по отчетным периодам - квартал, полугодие, девять месяцев и год;

"Таблица" содержит детализацию по областям и видам деятельности;

"Карта" показывает региональное распределение задекларированных доходов.

Для анализа можно выбрать отчетный год, область, категорию плательщика или вид экономической деятельности.

Четвертый дашборд налоговой

Это четвёртый аналитический дашборд, который ДПС разработала совместно с Центром исследований фискальной политики. Ранее служба запустила инструменты для мониторинга налоговых поступлений в общий фонд госбюджета, анализ использования РРО/ПРРО и туристического сбора.

Ранее сообщалось, что ГНС совместно с Центром исследований фискальной политики обновила интерактивную панель (дашборд) поступлений в общий фонд госбюджета. Инструмент позволяет отслеживать выполнение плана доходов, структуру налогов и взносы регионов в режиме реального времени.