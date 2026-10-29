Податкова запустила дашборд для аналізу доходів ФОПів третьої групи: які дані можна переглянути

Державна податкова служба запустила дашборд, який дає змогу аналізувати кількість платників єдиного податку третьої групи та їхні задекларовані доходи за 2024–2026 роки. Дані можна переглядати за областями, видами діяльності та типами платників.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Які дані доступні

Дашборд охоплює фізичних осіб — підприємців (ФОПів) і юридичних осіб. Користувачі можуть аналізувати кількість платників третьої групи, суми задекларованих доходів, розподіл за ставками оподаткування та видами економічної діяльності.

Інструмент має чотири розділи:

"Аналітика" показує загальні показники щодо платників і доходів;

"Динаміка" дає змогу порівнювати дані за звітними періодами — квартал, півріччя, дев'ять місяців і рік;

"Таблиця" містить деталізацію за областями та видами діяльності;

"Карта" показує регіональний розподіл задекларованих доходів.

Для аналізу можна обрати звітний рік, область, категорію платника або вид економічної діяльності.

Четвертий дашборд податкової

Це четвертий аналітичний дашборд, який ДПС розробила спільно з Центром досліджень фіскальної політики. Раніше служба запустила інструменти для моніторингу податкових надходжень до загального фонду держбюджету, аналізу використання РРО/ПРРО та туристичного збору.

Раніше повідомлялося, що ДПС спільно з Центром досліджень фіскальної політики оновила інтерактивну панель (дашборд) надходжень до загального фонду держбюджету. Інструмент дозволяє відстежувати виконання плану доходів, структуру податків та внески регіонів у режимі реального часу.