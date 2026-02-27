ДПС оновила дашборд податкових надходжень до держбюджету: які дані можна побачити

Державна податкова служба спільно з Центром досліджень фіскальної політики оновила інтерактивну панель (дашборд) надходжень до загального фонду держбюджету. Інструмент дозволяє відстежувати виконання плану доходів, структуру податків та внески регіонів у режимі реального часу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в.о. голови ДПСУ Леся Карнаух.

"Разом прагнемо, щоб цифри були максимально зрозумілими кожному. Щоб кожен бачив, з чого насправді складаються доходи країни", — зазначила вона.

Можливості інструменту

Дашборд дозволяє користувачам самостійно обирати часові проміжки та фільтрувати інформацію за декількома рівнями деталізації.

На базовому рівні доступні:

порівняння планових показників із фактичними надходженнями;

обсяг відхилень та перелік податків, що формують основу бюджету;

кругова діаграма структури доходів для визначення найбільших часток;

графіки динаміки змін у часі.

дашборд ДПС / Скриншот відео

Рівні поглибленої аналітики включають:

деталізацію по конкретних видах податків та їх складових;

ретроспективний аналіз динаміки за минулі роки;

регіональний розріз із розподілом сум по областях України;

статистику внесків від великих платників податків;

аналіз структури надходжень через міжрегіональні управління.

За словами керівництва ДПС, впровадження такого інструменту дозволяє швидше виявляти фінансові тенденції та реагувати на ризики, автоматизуючи процес моніторингу доходів держави.

Нагадаємо, Мінцифри розробляє "цифровий дашборд" держави. Це дозволить владі миттєво помічати проблеми та реагувати на них, а громадянам — легко контролювати ефективність державних органів.