ГНС обновила дашборд налоговых поступлений в госбюджет: какие данные можно увидеть

Леся Карнаух
Леся Карнаух рассказывает об обновленном дашборде налоговой / ДПСУ

Государственная налоговая служба совместно с Центром исследований фискальной политики обновила интерактивную панель (дашборд) поступлений в общий фонд госбюджета. Инструмент позволяет отслеживать выполнение плана доходов, структуру налогов и взносы регионов в режиме реального времени.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о. главы ГНСУ Леся Карнаух.

"Вместе стремимся, чтобы цифры были максимально понятны каждому. Чтобы каждый видел, из чего на самом деле состоят доходы страны", - отметила она.

Возможности инструмента

Дашборд позволяет пользователям самостоятельно выбирать промежутки времени и фильтровать информацию по нескольким уровням детализации.

На базовом уровне доступны:

  • сравнение плановых показателей с фактическими поступлениями;
  • объем отклонений и перечень налогов, формирующих базу бюджета;
  • круговая диаграмма структуры доходов для определения наибольших долей;
  • графики динамики перемен во времени.
дашборд ГНС
дашборд ГНС / Скриншот видео

Уровни углубленной аналитики включают:

  • детализацию по конкретным видам налогов и их составляющим;
  • ретроспективный анализ динамики за прошедшие годы;
  • региональный разрез с распределением сумм по областям Украины;
  • статистику взносов от крупных налогоплательщиков;
  • анализ структуры поступлений через межрегиональные управления

По словам руководства ГНС, использование такого инструмента позволяет быстрее выявлять финансовые тенденции и реагировать на риски, автоматизируя процесс мониторинга доходов государства.

Напомним, Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства . Это позволит властям мгновенно замечать проблемы и реагировать на них, а гражданам легко контролировать эффективность государственных органов.

Автор:
Татьяна Ковальчук