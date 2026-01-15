Запланована подія 2

Конец эпохи бумажных отчетов: Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства

ноутбук, цифровизация
Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства. / Freepik

Украина меняет подход к управлению: стопки бумажных отчетов заменят цифровые данные. Правительство приняло ключевое постановление для запуска системы, отражающей реальное положение дел в стране в режиме реального времени. Это позволит властям мгновенно замечать проблемы и реагировать на них, а гражданам легко контролировать эффективность государственных органов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Почему это важно?

Ранее информация о развитии страны была разбросана по разным ведомствам, что мешало видеть полную картину. Теперь данные объединяют и цифровизируют. Это позволит принимать решения на основе проверенных фактов, а не предположений. Новая система будет функционировать как "цифровой дашборд" с двумя разными уровнями доступа.

Система автоматически собирает данные из разных реестров. Это позволит госслужащим:

  • видеть динамику изменений в стране поминутно;
  • планировать государственные мероприятия на основе реальных цифр;
  • оперативно реагировать на вызовы, что важно в условиях военного положения.

Что изменится гражданам?

В будущем каждый украинский сможет зайти на публичный ресурс и увидеть аналитику о положении дел в государстве. Вся информация будет представлена в виде понятных графиков и диаграмм. Каждый сможет лично убедиться, насколько эффективно работает тот или иной госорган и какие результаты приносят принятые решения.

Этапы внедрения

Запуск будет происходить постепенно:

  1. Отладка внутренней части для госслужащих. Это нужно для качественной оценки государственных политик.
  2. Открытие публичных дашбордов всем гражданам.

"Цифровизация — это не только услуги в смартфоне, но и качественно новый уровень управления государством", — отметили в Минцифри.

Напомним, в декабре 2025 года Министерство экономики Украины представило первый публичный аналитический дашборд платформы "Пульс" — инструмента обратной связи между бизнесом и властью.

Автор:
Татьяна Ковальчук