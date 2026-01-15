- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Конец эпохи бумажных отчетов: Минцифры разрабатывает "цифровой дашборд" государства
Украина меняет подход к управлению: стопки бумажных отчетов заменят цифровые данные. Правительство приняло ключевое постановление для запуска системы, отражающей реальное положение дел в стране в режиме реального времени. Это позволит властям мгновенно замечать проблемы и реагировать на них, а гражданам легко контролировать эффективность государственных органов.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Почему это важно?
Ранее информация о развитии страны была разбросана по разным ведомствам, что мешало видеть полную картину. Теперь данные объединяют и цифровизируют. Это позволит принимать решения на основе проверенных фактов, а не предположений. Новая система будет функционировать как "цифровой дашборд" с двумя разными уровнями доступа.
Система автоматически собирает данные из разных реестров. Это позволит госслужащим:
- видеть динамику изменений в стране поминутно;
- планировать государственные мероприятия на основе реальных цифр;
- оперативно реагировать на вызовы, что важно в условиях военного положения.
Что изменится гражданам?
В будущем каждый украинский сможет зайти на публичный ресурс и увидеть аналитику о положении дел в государстве. Вся информация будет представлена в виде понятных графиков и диаграмм. Каждый сможет лично убедиться, насколько эффективно работает тот или иной госорган и какие результаты приносят принятые решения.
Этапы внедрения
Запуск будет происходить постепенно:
- Отладка внутренней части для госслужащих. Это нужно для качественной оценки государственных политик.
- Открытие публичных дашбордов всем гражданам.
"Цифровизация — это не только услуги в смартфоне, но и качественно новый уровень управления государством", — отметили в Минцифри.
Напомним, в декабре 2025 года Министерство экономики Украины представило первый публичный аналитический дашборд платформы "Пульс" — инструмента обратной связи между бизнесом и властью.