Минэкономики представило публичный дашборд для бизнеса "Пульс"

Министерство экономики Украины представило первый публичный аналитический дашборд платформы "Пульс" — инструмента обратной связи между бизнесом и властью.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Платформа уже собрала более 338 тысяч оценок, около 30 тысяч комментариев и более 300 обращений от верифицированных предпринимателей со всей страны.

Дашборд позволяет в режиме настоящего времени отслеживать тенденции, трудности и запросы бизнеса. Данные доступны для анализа по регионам, государственным органам и секторам, что обеспечивает прозрачный и прогнозируемый диалог между властью и бизнесом.

Уникальность дашборда заключается в структуре данных: каждый комментарий предпринимателя автоматически учитывается в аналитике без модерации, что гарантирует подлинность «голоса бизнеса» и формирует живую основу фактов о состоянии бизнес-климата в Украине.

По словам заместителя Министра экономики Александра Циборта, дашборд "Пульс" позволяет строить управленческие решения на основе данных, а не предположений, повышая доверие бизнеса к цифровой трансформации.

Министерство экономики призывает предпринимателей оставлять комментарии, оценки и обращения на платформе, ведь именно из этой обратной связи формируется аналитика, помогающая государству принимать решения, основанные на фактах. Чтобы комментарий был эффективно проработан, он должен содержать:

краткое описание проблемы;

регион возникновения;

ответственный орган;

отрасль деятельности;

должность заявителя.

Платформа "Пульс" создает единую инфраструктуру для диалога между бизнесом и властью, собирает сигналы от предпринимателей, модерирует обращение, дает обратную связь и формирует аналитику на базе искусственного интеллекта. С 1 января 2026 года " Пульс" обретет статус полноценного государственного механизма цифрового взаимодействия бизнеса с властями.