Мінекономіки презентувало публічний дашборд для бізнесу "Пульс"

Платформа вже зібрала понад 338 тисяч оцінок у розвиток персоналу / Depositphotos

Міністерство економіки України презентувало перший публічний аналітичний дашборд платформи "Пульс" — інструменту зворотного зв’язку між бізнесом і владою.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Платформа вже зібрала понад 338 тисяч оцінок, майже 30 тисяч коментарів та понад 300 звернень від верифікованих підприємців з усієї країни.

Дашборд дозволяє в режимі реального часу відслідковувати тенденції, проблеми та запити бізнесу. Дані доступні для аналізу за регіонами, державними органами та секторами, що забезпечує прозорий та прогнозований діалог між владою та бізнесом.

Унікальність дашборду полягає у структурі даних: кожен коментар підприємця автоматично враховується в аналітиці без модерації, що гарантує автентичність «голосу бізнесу» та формує живу базу фактів про стан бізнес-клімату в Україні.

За словами заступника Міністра економіки Олександра Циборта, дашборд «Пульс» дозволяє будувати управлінські рішення на основі даних, а не припущень, підвищуючи довіру бізнесу до цифрової трансформації.

Міністерство економіки закликає підприємців залишати коментарі, оцінки та звернення на платформі, адже саме з цього зворотного зв’язку формується аналітика, що допомагає державі ухвалювати рішення, засновані на фактах. Щоб коментар був ефективно опрацьований, він має містити:

  • короткий опис проблеми;
  • регіон виникнення;
  • відповідальний орган;
  • галузь діяльності;
  • посаду заявника.

Платформа "Пульс" створює єдину інфраструктуру для діалогу між бізнесом і владою, збирає сигнали від підприємців, модерує звернення, надає зворотний зв’язок та формує аналітику на базі штучного інтелекту. З 1 січня 2026 року "Пульс" набуде статусу повноцінного державного механізму цифрової взаємодії бізнесу з владою.

Автор:
Тетяна Гойденко