“Пульс” стає частиною державної політики цифрової взаємодії бізнесу та влади

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи “Пульс”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Мета ініціативи — створити єдиний цифровий канал комунікації між бізнесом і владою, який дозволить підприємцям подавати звернення онлайн, відстежувати їхній розгляд і оцінювати якість рішень державних органів.

“Ми створюємо цифрову екосистему довіри між бізнесом і державою. “Пульс” - це реальний крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть швидко впливати на регуляторне середовище, а влада-бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу” — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Платформа “Пульс” забезпечить можливість подання звернень із кваліфікованим електронним підписом, моніторинг статусу розгляду у персональному кабінеті, оцінювання якості відповідей і участь у опитуваннях щодо бізнес-клімату.

Очікується, що запуск системи сприятиме:

спрощенню комунікації бізнесу з владою;

скороченню бюрократичних процедур;

підвищенню прозорості та підзвітності держорганів;

використанню аналітики та дашбордів для ухвалення управлінських рішень.

Координацію проєкту здійснюватиме Міністерство економіки, модератором стане Державна регуляторна служба, а технічне адміністрування забезпечуватиме АТ “Прозорро.Продажі”.

До платформи буде інтегровано всі центральні органи виконавчої влади, Офіс президента (за згодою), Урядовий контактний центр і Раду бізнес-омбудсмена.

Експериментальний проєкт розрахований на два роки та стартує 1 січня 2026 року.

Як скористатися "Пульсом"?

Щоб залишити повідомлення про проблеми, підприємцю потрібно:

Зайти на сайт Мінекономіки. Натиснути на іконку віджета "Пульс" з правого боку екрана. Поставити оцінку та детально описати проблему в коментарях.

Міністерство закликає підприємців активно використовувати наданою послугою, щоб відгуки стали основою для ухвалення ефективних державних рішень та створення прозорого бізнес-середовища в Україні.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який функціонуватиме на базі платформи “Дія.Бізнес”.