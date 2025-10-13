Запланована подія 2

“Пульс” стає частиною державної політики цифрової взаємодії бізнесу та влади

бізнес
“Пульс” стає частиною державної політики / Depositphotos

Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Про реалізацію експериментального проєкту щодо цифровізації взаємодії органів виконавчої влади з суб’єктами господарювання за допомогою інформаційної системи “Пульс”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Мета ініціативи — створити єдиний цифровий канал комунікації між бізнесом і владою, який дозволить підприємцям подавати звернення онлайн, відстежувати їхній розгляд і оцінювати якість рішень державних органів.

“Ми створюємо цифрову екосистему довіри між бізнесом і державою. “Пульс” - це реальний крок до партнерської моделі, коли підприємці можуть швидко впливати на регуляторне середовище, а влада-бачити і реагувати на проблеми в режимі реального часу” — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Платформа “Пульс” забезпечить можливість подання звернень із кваліфікованим електронним підписом, моніторинг статусу розгляду у персональному кабінеті, оцінювання якості відповідей і участь у опитуваннях щодо бізнес-клімату.

Очікується, що запуск системи сприятиме:

  • спрощенню комунікації бізнесу з владою;
  • скороченню бюрократичних процедур;
  • підвищенню прозорості та підзвітності держорганів;
  • використанню аналітики та дашбордів для ухвалення управлінських рішень.

Координацію проєкту здійснюватиме Міністерство економіки, модератором стане Державна регуляторна служба, а технічне адміністрування забезпечуватиме АТ “Прозорро.Продажі”.

До платформи буде інтегровано всі центральні органи виконавчої влади, Офіс президента (за згодою), Урядовий контактний центр і Раду бізнес-омбудсмена.

Експериментальний проєкт розрахований на два роки та стартує 1 січня 2026 року.

Як скористатися "Пульсом"?

Щоб залишити повідомлення про проблеми, підприємцю потрібно:

  1. Зайти на сайт Мінекономіки.
  2. Натиснути на іконку віджета "Пульс" з правого боку екрана.
  3. Поставити оцінку та детально описати проблему в коментарях.

Міністерство закликає підприємців активно використовувати наданою послугою, щоб відгуки стали основою для ухвалення ефективних державних рішень та створення прозорого бізнес-середовища в Україні.

Нагадаємо,  уряд ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця, який функціонуватиме на базі платформи “Дія.Бізнес”. 

Тетяна Гойденко