- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство подключает бизнес к "Пульсу": двухлетний экспериментальный проект стартует в 2026-м
Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования посредством информационной системы "Пульс".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Цель инициативы – создать единый цифровой канал коммуникации между бизнесом и властью, который позволит предпринимателям подавать обращения онлайн, отслеживать их рассмотрение и оценивать качество решений государственных органов.
"Мы создаем цифровую экосистему доверия между бизнесом и государством. "Пульс" - это реальный шаг к партнерской модели, когда предприниматели могут быстро влиять на регуляторную среду, а власть видеть и реагировать на проблемы в режиме реального времени" - отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Платформа "Пульс" обеспечит возможность подачи обращений с квалифицированной электронной подписью, мониторинг статуса рассмотрения в персональном кабинете, оценка качества ответов и участие в опросах по бизнес-климату.
Ожидается, что запуск системы будет способствовать:
- упрощению коммуникации бизнеса с властью;
- сокращению бюрократических процедур;
- повышению прозрачности и подотчетности госорганов;
- использованию аналитики и дашбордов для принятия управленческих решений.
Координацию проекта будет осуществлять Министерство экономики, модератором станет Государственная регуляторная служба, а техническое администрирование будет обеспечивать АО Прозорро.Продажи.
В платформу будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.
Экспериментальный проект рассчитан на два года и стартует 1 января 2026 года.
Как пользоваться "Пульсом"?
Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:
- Зайти на сайт Минэкономики.
- Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана.
- Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.
Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.
Напомним, правительство приняло решение о создание онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".