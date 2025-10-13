Правительство подключает бизнес к "Пульсу": двухлетний экспериментальный проект стартует в 2026-м

Кабинет министров Украины принял постановление "О реализации экспериментального проекта по цифровизации взаимодействия органов исполнительной власти с субъектами хозяйствования посредством информационной системы "Пульс".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Цель инициативы – создать единый цифровой канал коммуникации между бизнесом и властью, который позволит предпринимателям подавать обращения онлайн, отслеживать их рассмотрение и оценивать качество решений государственных органов.

"Мы создаем цифровую экосистему доверия между бизнесом и государством. "Пульс" - это реальный шаг к партнерской модели, когда предприниматели могут быстро влиять на регуляторную среду, а власть видеть и реагировать на проблемы в режиме реального времени" - отметил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Платформа "Пульс" обеспечит возможность подачи обращений с квалифицированной электронной подписью, мониторинг статуса рассмотрения в персональном кабинете, оценка качества ответов и участие в опросах по бизнес-климату.

Ожидается, что запуск системы будет способствовать:

упрощению коммуникации бизнеса с властью;

сокращению бюрократических процедур;

повышению прозрачности и подотчетности госорганов;

использованию аналитики и дашбордов для принятия управленческих решений.

Координацию проекта будет осуществлять Министерство экономики, модератором станет Государственная регуляторная служба, а техническое администрирование будет обеспечивать АО Прозорро.Продажи.

В платформу будут интегрированы все центральные органы исполнительной власти, Офис президента (по согласию), Правительственный контактный центр и Совет бизнес-омбудсмена.

Экспериментальный проект рассчитан на два года и стартует 1 января 2026 года.

Как пользоваться "Пульсом"?

Чтобы оставить сообщение о проблемах, предпринимателю нужно:

Зайти на сайт Минэкономики. Нажать на иконку виджета "Пульс" с правой стороны экрана. Задать оценку и подробно описать проблему в комментариях.

Министерство призывает предпринимателей активно использовать предоставленную услугу, чтобы отзывы стали основой для принятия эффективных государственных решений и создания прозрачной бизнес-среды в Украине.

Напомним, правительство приняло решение о создание онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".