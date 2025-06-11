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На “Дія.Бізнес” появится онлайн-кабинет предпринимателя с персонализированными программами
Правительство принял решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя, который будет функционировать на базе платформы "Дія.Бізнес".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 11 июня.
Он отметил, что малый и средний бизнес получит доступ к персонализированным программам поддержки, что позволит им расширить собственное дело с помощью государства.
Премьер-министр подчеркнул, что для развития предпринимательства уже успешно работает программа "Сделано в Украине", создаются новые индустриальные парки, внедряются программы льготного кредитования и безвозвратных грантов, а также проводится масштабная дерегуляция и диджитализация.
"Без сильной экономики не будет средств для финансирования армии и устойчивости нашего государства. Поэтому постоянно работаем над улучшением бизнес-климата", — подытожил Шмыгаль.
Государственная поддержка бизнеса
Недавно Минэкономики одобрило выделение более 67,5 млн грн для 14 предприятий перерабатывающей отрасли в рамках государственной программы "Сделано в Украине". Денежные средства предоставляются на условиях софинансирования для модернизации и расширения производства.
Напомним, 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 стали победителями молодежной грантовой программы "Власна справа". Они получат 4 млн. грн. на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы положительное решение о получении грантов имеют 237 молодых предпринимателей.