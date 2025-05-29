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Государственная поддержка бизнеса: перерабатывающие предприятия получат более 67 млн грн грантов
Министерство экономики одобрило выделение более 67,5 млн грн для 14 предприятий перерабатывающей отрасли в рамках государственной программы "Зроблено в Україні". Денежные средства предоставляются на условиях софинансирования для модернизации и расширения производства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.
Гранты для украинских производителей
В 2025 году Министерство экономики утвердило уже 85 грантовых заявок на общую сумму более 410 млн грн для поддержки производителей, инвестирующих в развитие собственного производства. Тем, кто не набрал достаточно баллов, рекомендуют доработать заявки и подаваться повторно в следующих волнах.
По условиям программы девять грантов на сумму 38,3 млн грн финансируются Министерством экономики, еще пять — Государственной службой занятости. Среди получателей есть производители мебели, товаров из пластмасс и древесины, пищевых продуктов, беспилотных летательных аппаратов и агропроизводители.
Подача заявок продолжается постоянно, в волнах по две недели, следующая из которых началась 26 мая. Подать документы можно через платформу "Дія". В 2024 году государство предоставило производителям 375 грантов на сумму 1,8 млрд грн.
Как происходит рассмотрение заявок на грант
Шаг 1: Подача заявки через портал "Дія". Предприниматель заполняет форму заявки и добавляет бизнес-план проекта. Образец бизнес-плана доступен в разделе "Как получить услугу" на платформе "Дія". Заявка автоматически передается в избранный уполномоченный банк.
Шаг 2: Проверка банком. На первом этапе банк производит предварительный отбор, проверяя наличие налоговых долгов, кредитную историю предприятия и подтверждая отсутствие деятельности в России или Беларуси. Далее банк оценивает бизнес-план, анализирует финансовые документы и подтверждает софинансирование (50% или 20% в зависимости от категории). Представитель банка может посетить предприятие для проверки достоверности предоставленной информации.
Шаг 3: Рассмотрение заявки Минэкономики и Государственной службой занятости. В течение 20 рабочих дней после окончания волны приема заявок происходит окончательное рассмотрение. Заявки ранжируются по приоритетности — преимущество у предприятий с прифронтовых регионов. Анализируется экономическое влияние проекта, в том числе создание новых рабочих мест, модернизация производства и инновации.
Шаг 4: Получение финансирования. После принятия решения Минэкономики или Госслужба занятости публикует приказ о предоставлении грантов. Предприятие в течение десяти рабочих дней должно внести свою долю софинансирования на банковский счет. После этого государственные средства перечисляются на счет компании. Обычно гранты поступают в течение 1–1,5 месяца после завершения волны подачи заявок.
Что включает в себя программа грантовой поддержки
Максимальный размер гранта составляет 8 млн грн.
Гранты предоставляются предпринимателям, уже работающим в перерабатывающей отрасли и планирующих расширение производства, или тем, кто планирует реализовать проекты по переработке.
Финансирование может быть использовано на:
- приобретение, доставку и запуск нового оборудования;
- расширение и модернизацию существующих производственных мощностей.
Формат поддержки предполагает софинансирование:
- 50/50 для большинства предприятий;
- 80/20 для производителей беспилотников, полиграфии и компаний, находящихся в зонах боевых действий.
Основные условия использования грантов:
- создание не менее 5 новых рабочих мест;
- сохранение деятельности бизнеса не менее трех лет для возврата средств через уплату налогов и сборов.
Напомним, 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 стали победителями молодежной грантовой программы "Власна справа". Они получат 4 млн грн на старт своего бизнеса. Всего с начала действия программы положительное решение о получении грантов имеют 237 молодых предпринимателей.