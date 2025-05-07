Программа "Створюй!": 65 украинок получили гранты на развитие бизнеса

В рамках грантовой программы "Створюй!" 65 украинских предпринимателей получили гранты до 15 тысяч долларов. Благодаря финансовой поддержке, им удалось оптимизировать свои производства, выйти на новые рынки, создать рабочие места и расширить линейку продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Общий бюджет программы "Створюй!", нацеленной на развитие бизнеса украинок, составил $1 000 000. Грантерками стали основательницы, руководительницы и владелицы малого и среднего бизнеса. Каждая из победительниц получила персональный грант в размере до $15 000 на развитие собственного дела. Предприниматели приобрели более 200 единиц специальной техники, в том числе лазерные и фрезерные станки, холодильные и морозильные камеры, дозаторы, покрасочные камеры, швейные и вышивальные машины и другая специальная техника.

"Мы работаем над созданием условий, при которых в стране будет выгодно производить товары с высокой добавленной стоимостью, выгодно инвестировать в производство и экспортировать продукцию перерабатывающей промышленности", — заявила первый вице-премьер, министер экономики Украины Юлия Свириденко.

Ее заместитель Татьяна Бережная отметила: "Грантовая программа "Створюй!" является важным элементом правительственной политики "Сделано в Украине", которая направлена на переход экономики от сырьевой к перерабатывающей… Поэтому вовлеченность женщин в рынок труда, обеспечение для них доступа к грантовым программам и другим возможностям для создания и масштабирования бизнеса, безусловно."

Справочно

Грантовая программа "Створюй!" начата Министерством экономики Украины при финансовой поддержке UMAEF и при реализации KSE Foundation.

Напомним, с начала действия программы "Власна справа" более 26 тысяч украинцев получили финансовую поддержку на старт своего бизнеса. Среди них более 1600 ветеранов, ветеранок и их партнеров и 260 молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Созданы или находятся на этапе создания около 50 тысяч новых рабочих мест.