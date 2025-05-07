"Собственное дело": более 26 тысяч предпринимателей получили гранты на старт бизнеса

С начала действия программы "Власна справа" более 26 тысяч украинцев получили финансовую поддержку на старт своего бизнеса. Среди них более 1600 ветеранов, ветеранок и их партнеров и 260 молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Созданы или находятся на этапе создания около 50 тысяч новых рабочих мест.

Об этом сообщает Служба занятости Украины.

С сентября 2024 года в рамках "Власної справи" стартовал молодежный грант, ориентированный на молодежь от 18 до 25 лет.

По программе можно получить микрогрант до 250 тысяч гривен, а ветераны и члены их семей могут рассчитывать на ветеранский грант до 1 миллиона гривен. Основным требованием инициативы является создание новых рабочих мест. Херсонской, Харьковской, Черниговской и Сумской могут получить гранты до 500 тысяч грн на создание или развитие бизнеса.

Следует отметить, что средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения. Заявки на получение гранта подаются на портале "Дія" вместе с бизнес-планом.

Напомним, что 28 украинцев в возрасте до 25 лет по результатам шестой волны 2025 года стали победителями молодежной грантовой программы "Собственное дело". Они получат 4 млн. грн. на старт своего бизнеса.