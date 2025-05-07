"Власна справа": понад 26 тисяч підприємців отримали гранти на старт бізнесу

З початку дії програми "Власна справа" понад 26 тисяч українців отримали фінансову підтримку на старт свого бізнесу. Серед них — понад 1600 ветеранів, ветеранок та їхніх партнерів і 260 молодих українців віком від 18 до 25 років. Створено або знаходяться на етапі створення майже 50 тисяч нових робочих місць.

Про це повідомляє Служба зайнятості України.

З вересня 2024 року в межах "Власної справаи" стартував молодіжний грант, орієнтований на молодь віком від 18 до 25 років.

За програмою можна отримати мікрогрант до 250 тисяч гривень, а ветерани та члени їхніх родин можуть розраховувати на ветеранський грант до 1 мільйона гривень. Основною вимогою ініціативи є створення нових робочих місць. Однак для молодих підприємців передбачено грант до 150 тисяч гривень без цієї умови, достатньо лише зареєструватися як ФОП. А підприємці прифронтових областей — Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Чернігівської та Сумської — можуть отримати гранти до 500 тис. грн на створення або розвиток бізнесу.

Варто зауважити, що кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Заявки на отримання гранту подаються на порталі "Дія" разом з бізнес-планом.

Нагадаємо, ще 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу.