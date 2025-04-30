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"Власна справа": ветерани отримають ще 37 млн грн на розвиток бізнесу

гривня
Ветерани отримають гранти на 37 млн гривень. / Depositphotos

Ще 74 ветерани та другі з їхнього подружжя визнані переможцями шостої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти. Вони отримають 37 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. Від старту програми "Власна справа" грантерами стали понад 1500 ветеранів та членів родин учасників бойових дій. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Держава інвестувала в розвиток ветеранського бізнесу через гранти близько 700 млн грн. 56% грантерів за цією програмою — учасники бойових дій, 44% — другі з їхнього подружжя. Кожен третій з грантоотримувачів бере кошти на відкриття нового бізнесу", — зазначила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна. 

За її словами, найчастіше підприємці розвивають бізнес у сфері переробки, оптової та роздрібної торгівлі.

Серед 74 переможців шостої у 2025 році хвилі гранти отримають 47 учасників бойових дій, 27 членів родин ветеранів. З них 57 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 11 — до 250 тис. грн, 6 — до 1 млн грн.

Найбільше грантів отримають ветерани або другі з їх подружжя з Львівської, Київської, Полтавської, Житомирської областей та міста Києва.

На що ветерани можуть отримати гранти?

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни, другі з їхнього подружжя, а також другі з подружжя загиблих захисників можуть отримати такі гранти:

  • до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно; 
  • до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн грантер має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців.

Нагадаємо, сім мільярдів гривень податків сплатили до бюджету учасники програми "Власна справа".

Автор:
Тетяна Ковальчук