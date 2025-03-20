Made in Ukraine: истории уникальных украинских брендов, которым помогла программа «СТВОРЮЙ!»

Что объединяет вышиванки, которые носит первая леди Украины, свечи, покоряющие международные выставки, уникальные скретч-карты и музыкальный инструмент, который впечатлял Рэя Брэдбери? Все эти продукты – часть культурного кода Украины. Они созданы женщинами, которые не только развивают свой бизнес, но и популяризируют украинскую идентичность в мире. А еще эти женщины — победительницы грантовой программы «СТВОРЮЙ!».

Украинских предпринимательниц объединяет не только основание компаний с исключительной продукцией-визиткой Украины, но и стремление к развитию вопреки вызовам войны. Они победительницы грантовой программы «СТВОРЮЙ!», которая призвана поддержать производственный бизнес украинок. Инициативу запустило Министерство экономики Украины при финансовой поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund. Программу реализует KSE Foundation при комплаенс-поддержке АО «Ощадбанк» и экспертной оценке KSE Graduate Business School.

Среди наших грантерок — производительница домов на колесах, которые продаются в 25 странах, производительница лифтов, которые устанавливают по всему Прикарпатью, владелица литейно-механизированного завода, который делает детали для металлургических гигантов. Несмотря на разрушения, проблемы с логистикой и кадрами, перебои с электричеством и вызовы безопасности эти предпринимательницы продолжают работать, создавать рабочие места и платить налоги. Мы гордимся каждой из них и готовы всячески поддерживать их усилия. Юлия Свириденко первая вицепремьер-министр, министр экономики Украины

В рамках программы каждая из 65 основательниц и владелиц предприятий получила грант до 15 тысяч долларов. Благодаря этим средствам победительницы смогли масштабировать свой бизнес, в частности расширить линейку продукции, автоматизировать производство, улучшить качество товара или снизить его себестоимость, а также выйти на новые рынки.

Такие инициативы дают украинским бизнесам возможность не только закрепиться на внутреннем рынке, но представить свою продукцию за пределами страны. Это помогает укрепить бренд Украины как государства с мощным промышленным и технологическим потенциалом. Татьяна Бережная заместительница министра экономики Украины

Среди более 1000 рассмотренных заявок от предпринимательниц со всей Украины определили бизнесы, которые имеют не только большой потенциал для развития и экспортные возможности, но и интересную идейную составляющую.

Каждая из участниц программы «СТВОРЮЙ!» по-своему уникальна, а сферы их деятельности разные – от производства косметики, сладостей, одежды, украшений и декора до продуктов строительной и электротехнической отрасли. Светлана Денисенко директор KSE Foundation

Рассказываем, как именно грантовая программа помогла четырем уникальным производствам – Gaptuvalnya, Wood Mood, 1DEA.me и Центру бандуры «Плеяда», а также их истории.

Вышиванки для первой леди и не только

Вышитые вещи Gaptuvalnya отличаются уникальным сочетанием современных фасонов и традиционных украинских вышивок. Их носят первая леди Елена Зеленская, Катерина Осадчая, Маша Ефросинина, Jerry Heil, Tayanna, Евгений Клопотенко и другие украинские селебрити. Оригинальные вышиванки ценят и за границей — одежду бренда с удовольствием покупают иностранцы.

Бренд вышитой одежды Gaptuvalnya родился на Ивано-Франковщине. Еще ребенком Наталья Гергелюк восхищалась вышиванками, которые ее мама и бабушка надевали на праздники. Уже взрослой решила, что этническая одежда уместна каждый день и всюду. Впоследствии эта идея стала частью философии ее бренда. В 2018 году она начала собственное дело. На тот момент традиционная одежда еще не пользовалась большой популярностью, а та, что была на рынке, не устраивала предпринимательницу, поэтому Наталье Гергелюк удалось предложить что-то новое. Война разрушила все процессы и цепи поставок сырья, но в то же время повысился спрос на этнику. Компания продолжила работу, долго держалась на запасах, прежде чем наладить снова поставки сырья, но вскоре возобновила все процессы. Сегодня бренд работает над тем, чтобы увеличить долю продаж на зарубежных рынках, ведь иностранцы оценили эстетику изделий.

«У меня на рабочем столе всегда есть два вида источников вдохновения: книги, альбомы, фотографии, старые журналы с орнаментикой и этнографическими исследованиями, а также архивные и современные коллекции мировых и украинских фэшн-медиа. При создании новых моделей я объединяю старинную украинскую культуру с элементами люкса, фэшн, кутюр, чтобы оставить этнический код, но представить его так, требует нынешнее время», — объясняет основательница бренда Наталья Гергелюк, как рождается ее уникальный продукт.

Успех обусловлен также кропотливой работой. Производство вышитой одежды – длительный процесс, предусматривающий много ручной работы. К примеру, в Gaptuvalnya не позволяют себе массовый раскрой: каждую единицу кроят вручную для сохранения симметрии и идеального расположения рисунка. Это замедляет изготовление, но позволяет бренду соблюдать высокие стандарты качества конечного продукта.

Ускорить производственные процессы удалось благодаря профессиональной вышивальной машине Tajima с расширенным полем для вышивки. Средства на ее приобретение компания получила в рамках грантовой программы «СТВОРЮЙ!».

«Оборудование оптимизирует стыковку орнаментов, что влияет на скорость выполнения работы вышивальщицей. Это позволяет существенно сэкономить время производства и в итоге – увеличить количество производимой продукции», – рассказывает Наталья Гергелюк.

Экологические свечи, которые пахнут Украиной

Украинские свечи в дереве Wood Mood действительно уникальный декор – такого нет нигде в мире. Дизайн продукта имеет патент, а его самобытную эстетику отмечают эксперты на международных выставках. Поскольку для уникальных подсвечников используют цельные колодки из дерева, ни одна из свечей не повторяется и существует только в единственном экземпляре. Для изготовления свеч берут только натуральное экологически чистое сырье: дерево, воск, глину и эфирные масла. А еще этот товар многоразовый, поскольку основу из дерева легко перезарядить особым рефилом.

Бренд Wood Mood основала Анастасия Бурзи с мужем в 2019 году в Харькове. На создание продукта пару вдохновила «финская свеча» – техника распила дров, благодаря которой они могут гореть изнутри. Поняв, что настоящих свечей в дереве на рынке нет, супруги приступили к собственной разработке. Впоследствии запатентовали уникальную конструкцию подсвечников из цельных брусков с глиняным дном. Массовое производство стало вызовом, поскольку никто не имел опыта в изготовлении такого продукта и готовых решений у рынка не было. Бурзи самостоятельно разрабатывали технологию, подбирали инструменты для работы, искали лучшее сырье и соответствующих поставщиков. Война уничтожила почти все достижения Wood Mood, но впоследствии компания возобновила производство. География продаж уже охватывает несколько стран: Украину, США, Швейцарию, Британию, Нидерланды и неожиданно Гану. Планы бренда на будущее сосредоточены на расширении ассортимента продукции и покорении международных рынков. В настоящее время компания фокусируется на выходе на рынок США, чтобы повысить узнаваемость бренда Made in Ukraine и увеличить экспортную выручку.

Производство таких свеч специфическое — его основатели компании выстраивают своими силами, ведь не существует полностью готового оборудования для изготовления свеч в дереве. «Например, один из важных этапов — правильная подготовка дерева, помогающая предотвратить растрескивание и сохранить естественную красоту материала. В этом процессе мы применяем различные техники и навыки, заимствованные из разных сфер – от столярного ремесла до производства свеч», – рассказывает соосновательница Wood Mood Анастасия Бурзи.

Производственную схему приходится разрабатывать самостоятельно, адаптируя ее к продукту. Оптимизация процессов невозможна без разных видов оборудования – его удалось приобрести в рамках грантовой программы «СТВОРЮЙ!». Анастасия узнала о проекте из социальных сетей, подала заявку и победила в отборе. На полученный грант предпринимательница закупила верстак, фрезу, 3D-принтер, промышленный осушитель воздуха и другое необходимое оснащение.

Новое оборудование, приобретенное на средства гранта «СТВОРЮЙ!», улучшило процессы R&D и поможет компании ускорить производство новых продуктов без привлечения подрядчиков, что повысит стабильность и снизит риски задержек.

«Благодаря ускоренному R&D на выставку Shoppe Object в Нью-Йорке в начале февраля мы смогли привезти уже новые продукты и получить на них заказы. Это стало значительным достижением. Раньше разработка отнимала гораздо больше времени, что замедляло внедрение новых идей. Для нас было критически важно оптимизировать именно этот процесс, что стало возможным, в частности, благодаря грантовой программе «СТВОРЮЙ!», – подчеркивает Анастасия Бурзи.

Инструмент, которым восхищался Рэй Брэдбери

Бандура – уникальный музыкальный инструмент, исключительно украинская народная разработка, которая сформировалась и развилась именно в украинской музыкальной традиции. От других струнно-щипковых инструментов бандура отличается большим количеством струн, что дарит богатый звук и широкие гармонические возможности, а также уникальной техникой игры. Звучание бандуры увлекало и продолжает поражать мировых творцов.

В Украине осталось очень мало производителей этого особого инструмента, один из них работает в Чернигове. Семья Кунденко спасла от забвения уникальную технологию производства бандур черниговского типа, выкупив оборудование старой музыкальной фабрики и возродив давние чертежи.

Десять лет назад семья Алины Кунденко узнала, что старая Черниговская музыкальная фабрика распродает оборудование, в том числе для изготовления бандур. «Мы поняли, что с прекращением существования фабрики, продажей уникальных инструментов и роспуском специалистов будет потеряна и сама технология, а значит, целая эпоха существования этого национального музыкального инструмента», — вспоминает Алина. Супруги решили основать проект по возобновлению производства бандур — выкупили оборудование и привлекли к работе технолога, работавшего на музыкальной фабрике. Шаг за шагом восстановили чертеж и технологию производства музыкального инструмента. Начали с малосерийного производства, а потом расширились. После начала полномасштабного вторжения Центр бандуры «Плеяда» попал в оккупацию. После деоккупации начал возобновлять свою деятельность. Основные покупатели инструмента — музыкальные школы и профессиональные бандуристы. В основном черниговские бандуры покупают в Украине, но есть и зарубежные заказы: инструменты уже отправляли в Германию, Польшу, Литву, Швейцарию и Канаду. Даже есть запрос на поставку бандур от диаспоры США. Среди планов на будущее – увеличить объем производства бандур вдвое, а еще меры по популяризации этого музыкального инструмента.

«Черниговская бандура всегда считалась лучшей. Ее корпус изготавливается из цельной древесины – ивы или тополя, что обеспечивает глубокое звучание инструмента. Перед использованием древесину готовят несколько лет: сначала сушат естественным методом, затем досушивают на специальном режиме. Это также дает высокое качество звука. Напоследок используют специальный лак, правильно взаимодействующий с древесиной. Это добавляет дополнительную звонкость звука», — рассказывает директор производства в Черниговском центре бандуры «Плеяда» Алина Кунденко.

Эту технологию сохранили благодаря мастерам, которые в свое время работали на Черниговской музыкальной фабрике, и усовершенствовали с помощью современного оборудования и материалов. Впрочем, долгое время на производстве использовался в основном ручной труд. Это приводило к длительным срокам изготовления и невозможности обеспечить полную унификацию всех музыкальных инструментов в точности размеров.

Автоматизировать производственные процессы удалось благодаря высокотехнологичному фрезеровальному станку для обработки дерева Javelin 1525 SERVO+ATC. Его предпринимательница закупила, получив грант в рамках программы «СТВОРЮЙ!». Оборудование помогло улучшить качество продукции, сократить время изготовления музыкальных инструментов и увеличить скорость выполнения заказов.

«Благодаря приобретенному на средства гранта «СТВОРЮЙ!» станку мы можем более качественно изготавливать корпус бандур, голову, шимсток и подструнники – достигли высокой точности в изготовлении каждого деревянного элемента бандуры. Все инструменты унифицированы, чего нельзя было реализовать исключительно ручным трудом. Таким образом, существенно улучшилось качество заготовок и сократилось время на изготовление бандур», — объясняет предпринимательница.

Благодаря внедрению в производственный процесс нового фрезеровального станка уже есть конкретные результаты: кроме повышения качества бандур, производственный цикл сократился втрое. «Это прекрасная инициатива для развития бизнеса, возглавляемого женщинами. Я решила принять участие в грантовой программе и очень благодарна за поддержку нашего производства. Проект «СТВОРЮЙ!» дал нам дополнительный толчок и возможности для дальнейшего развития», — комментирует прогресс Алина Кунденко.

Уникальные пазлы, покорившие мир

Более 12 лет скретч-карты, постеры и пазлы 1DEA.me вдохновляют людей путешествовать и добиваться целей. Продукция украинского бизнеса известна по всему миру — за время существования компании ее товары продавались в 65 странах. Карты мира, на которых можно отмечать уже посещенные локации, продавали и раньше. Но на мировом рынке никогда не было настолько качественного продукта. Использованием лучшего сырья, искусным исполнением и вниманием к деталям 1DEA.me опередило конкурентов и сделало свой товар продуктом №1 в мире в этой категории.

Последняя новинка 1DEA.me — скульптурные пазлы из картона Cartonic, позволяющие собрать трехмерные модели культовых личностей, памятников культуры, животных и так далее. До войны компания сотрудничала с почти 20 дистрибьюторами в разных странах, а благодаря запуску этого бренда показатель вырос почти вдвое. Однако международные сети требуют у производителей определенной упаковки продукции, а значит, предприниматели должны закупать специальное оборудование для этого.

В 2012 году, желая подарить мужу Никите нечто вдохновляющее, Ксения Фурсова нашла в интернете китайскую скретч-карту. Продукт выглядел некачественным, а украинских аналогов она не нашла. Это привело супругов к мысли заполнить эту нишу на рынке. Они вложили в бизнес подаренные на свадьбу деньги и запустили производство: заказали скретч, бумагу и ламинацию, нашли типографию, разработали дизайн. Постепенно разрабатывали новые продукты и подключали новые торговые точки — через четыре года карты и постеры 1DEA.me уже продавались в 65 странах. После полномасштабного вторжения производство на время остановилось: как и для всех, для 1DEA.me приоритетом была безопасность команды. Возобновляя рабочие процессы, зафиксировали снижение спроса и решили сосредоточиться на внешних рынках. Еще до войны компания сотрудничала с другими странами, поэтому продолжила это делать, но с большим фокусом внимания.

Благодаря грантовой программе «СТВОРЮЙ!» 1DEA.me приобрела термоусадочную машину и термотоннель. «Конкретный запрос на оборудование для упаковки продукции нового бренда был сформирован давно. Мы знали, какое именно оборудование нужно, сколько оно стоит и какие возможности откроет для нашего бизнеса», – рассказывает соучредительница компании 1DEA.me Ксения Фурсова. Поэтому когда увидела новость о запуске проекта «СТВОРЮЙ!», предпринимательница не колебалась с заявкой.

По словам Ксении, закупка оборудования на средства гранта «СТВОРЮЙ!» имеет критическое значение для бизнес-модели компании и предоставляет производству ряд преимуществ. Внедрение термоупаковки открыло новые рыночные возможности, в частности в Саудовской Аравии и США, где важные сети, такие как Urban Outfitters и Costco, требуют дополнительной защиты продукции. Это не только улучшило защиту от воздействия окружающей среды, но и снизило количество рекламаций.

Термоупаковка уменьшила затраты на логистику и переупаковку, особенно в таких странах, как Израиль, где поврежденная упаковка приводит к утилизации товара. Новое оборудование оптимизировало производственные процессы, снизив затраты, а улучшенный вид продукции повысил ее воспринимаемое качество и укрепил репутацию бренда.

Программа «СТВОРЮЙ!» является важным шагом в развитии женского предпринимательства в Украине. Грант помог бизнесам масштабировать производство, ускорить рабочие процессы и презентовать украинскую продукцию на новых рынках. Инвестиции также помогают развитию устойчивости экономики Украины в эти сложные времена.

Успех Gaptuvalnya, Wood Mood, 1DEA.me и Центра бандуры «Плеяда» доказывает: даже в самые сложные времена украинские предпринимательницы способны развивать свое дело и создавать качественный продукт, достойно представляющий нашу страну во всем мире.