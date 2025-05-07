Програма "Створюй!": 65 українок отримали гранти на розвиток бізнесу

У межах грантової програми "Створюй!" 65 українських підприємиць отримали гранти до 15 тисяч доларів. Завдяки фінансовій підтримці їм вдалося оптимізувати свої виробництва, вийти на нові ринки, створити робочі місця та розширити лінійку продукції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Загальний бюджет програми "Створюй!", націленої на розвиток бізнесу українок, становив $1 000 000. Грантерками стали засновниці, керівниці та власниці малого й середнього бізнесу. Кожна з переможниць отримала персональний грант розміром до $15 000 на розвиток власної справи. Підприємиці придбали понад 200 одиниць спеціальної техніки, зокрема лазерні і фрезерні верстати, холодильні та морозильні камери, дозатори, фарбувальні камери, швейні й вишивальні машини та інша спеціальна техніка.

"Ми працюємо над створенням умов, за яких у країні буде вигідно виробляти товари з високою доданою вартістю, вигідно інвестувати у виробництво й експортувати продукцію переробної промисловості", — заявила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Її заступниця Тетяна Бережна зазначила: "Грантова програма "Створюй!" є важливим елементом урядової політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на перехід економіки від сировинної до переробної… Тож залученість жінок до ринку праці, забезпечення для них доступу до грантових програм та інших можливостей для створення та масштабування бізнесу, безумовно, позитивно впливає на економічне відновлення, стабільність та розвиток країни".

Довідково

Грантова програма "Створюй!" започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки UMAEF та за реалізації KSE Foundation. Впроваджується в партнерстві з AT "Ощадбанк".

Нагадаємо, з початку дії програми "Власна справа" понад 26 тисяч українців отримали фінансову підтримку на старт свого бізнесу. Серед них — понад 1600 ветеранів, ветеранок та їхніх партнерів і 260 молодих українців віком від 18 до 25 років. Створено або знаходяться на етапі створення майже 50 тисяч нових робочих місць.