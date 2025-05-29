Державна підтримка бізнесу: переробні підприємства отримають понад 67 млн грн грантів

Міністерство економіки схвалило виділення понад 67,5 млн грн для 14 підприємств переробної галузі в межах державної програми “Зроблено в Україні”. Кошти надаються на умовах співфінансування для модернізації та розширення виробництва.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Гранти для українських виробників

У 2025 році Міністерство економікизатвердило вже 85 грантових заявок на загальну суму понад 410 млн грн для підтримки виробників, які інвестують у розвиток власного виробництва. Тим, хто не набрав достатньо балів, рекомендують доопрацювати заявки та подаватися повторно у наступних хвилях.

За умовами програми, дев’ять грантів на суму 38,3 млн грн фінансуються Міністерством економіки, ще п’ять — Державною службою зайнятості. Серед отримувачів є виробники меблів, товарів з пластмас і деревини, харчових продуктів, безпілотних літальних апаратів та агровиробники.

Подача заявок триває постійно, у хвилях по два тижні, наступна з яких розпочалась 26 травня. Подати документи можна через платформу "Дія". У 2024 році держава надала виробникам 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як відбувається розгляд заявок на грант

Крок 1: Подача заявки через портал "Дія" Підприємець заповнює форму заявки та додає бізнес-план проєкту. Зразок бізнес-плану доступний у розділі "Як отримати послугу" на платформі "Дія". Заявка автоматично передається до обраного уповноваженого банку.

Крок 2: Перевірка банком На першому етапі банк проводить попередній відбір, перевіряючи наявність податкових боргів, кредитну історію підприємства та підтверджуючи відсутність діяльності у Росії чи Білорусі. Далі банк оцінює бізнес-план, аналізує фінансові документи та підтверджує наявність співфінансування (50% або 20% залежно від категорії). Представник банку також може відвідати підприємство для перевірки достовірності наданої інформації.

Крок 3: Розгляд заявки Мінекономіки та Державною службою зайнятості Протягом 20 робочих днів після закінчення хвилі прийому заявок відбувається остаточний розгляд. Заявки ранжуються за пріоритетністю — перевагу мають підприємства з прифронтових регіонів. Аналізується економічний вплив проєкту, зокрема створення нових робочих місць, модернізація виробництва та інновації.

Крок 4: Отримання фінансування Після ухвалення рішення Мінекономіки або Держслужба зайнятості публікує наказ про надання грантів. Підприємство протягом 10 робочих днів має внести свою частку співфінансування на банківський рахунок. Після цього державні кошти перераховуються на рахунок компанії. Зазвичай грантові кошти надходять протягом 1–1,5 місяця після завершення хвилі подачі заявок.

Що включає програма грантової підтримки

Максимальний розмір гранту становить 8 млн грн.

Гранти надаються підприємцям, які вже працюють у переробній галузі та планують розширення виробництва, або тим, хто планує реалізувати проєкти з переробки.

Фінансування може бути використане на:

придбання, доставку та запуск нового обладнання;

розширення та модернізацію існуючих виробничих потужностей.

Формат підтримки передбачає співфінансування:

50/50 для більшості підприємств;

80/20 для виробників безпілотників, поліграфії та компаній, розташованих у зонах бойових дій.

Основні умови використання грантів:

створення не менше 5 нових робочих місць;

збереження діяльності бізнесу не менше трьох років для повернення коштів через сплату податків і зборів.

Нагадаємо, 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 237 молодих підприємців.