"Дія" будет сообщать о снятии с места жительства: как это работает

У "Дія" появился новый цифровой сервис. В приложении будет работать push-уведомление для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Ранее об этом сообщали письмами

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

Как это работает?

"Когда владелец выпишет вас из квартиры или дома — "Дія" сразу пришлет push-уведомление", — пояснили в ведомстве.

Человек будет получать уведомление о снятии с места регистрации, если:

авторизована в "Дії";

имеет верифицированную карточку налогоплательщика;

сведения о ней и РНОКПП есть в Реестре территориального общества.

Если сведений в Реестре территориального общества нет, актуализировать данные можно за несколько кликов на портале "Дія".

Проект реализуется Программой EGAP, выполняемой Фондом "Восточная Европа" при поддержке правительства Швейцарии. При сотрудничестве Министерства цифровой трансформации Украины с Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой Украины и ГП "Документ".

Напомним, Ощадбанк ввел для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) новый цифровой сервис — мультишеринг документов через приложение "Дія".