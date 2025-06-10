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Ощадбанк интегрировал мультишеринг документов через "Дія": как воспользоваться сервисом
Ощадбанк ввел для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) новый цифровой сервис — мультишеринг документов через приложение "Дія" в рамках онлайн-платформы "Ощадбізнес". Одним щелчком можно отправить целый пакет документов: от ID-карты и справки о доходах до свидетельства о браке или разводе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз финучреждения.
В Ощадбанке отметили, что теперь его бизнес-клиенты смогут быстрее и удобнее отправлять полный пакет документов по одному запросу.
"Мультишеринг ускоряет обмен документами, уменьшает риск ошибок и расходов. Мы упорно работаем, чтобы обеспечить клиентов современными цифровыми решениями, которые экономят время, улучшают клиентский опыт и в то же время упрощают жизнь предпринимателей", — отметила член правления банка, ответственная за ММСБ, Наталья Буткова-Витвица.
Мультишеринг от Ощадбанка
Сервис поддерживает следующие документы:
- ID-карту;
- загранпаспорт;
- налоговый номер (РНОКПП);
- виды на постоянное и временное проживание;
- справку о доходах;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку ВПЛ;
- актовые записи об изменении имени;
- свидетельства о браке или разводе;
- пенсионное удостоверение;
- документы об образовании;
- удостоверение ветерана;
- удостоверение водителя;
- техпаспорт и студенческий билет.
Как воспользоваться мультишерингом?
Процесс использования мультишеринга от Ощадбанка максимально прост: клиент нажимает кнопку или сканирует QR-код смартфоном с приложением Действие; выбирает необходимые документы; подписывает запрос через "Дія.Підпис".
Документы автоматически отправляются с цифровой подписью и печатью "Дії" в нужные учреждения. Даже если у пользователя нет всех документов, система посылает доступные, а бизнес сразу видит, чего не хватает.
Как подключить мультишеринг?
Для подключения мультишеринга клиентам Ощадбанка необходимо настроить или обновить интеграцию с порталом "Дія". Услуга платная для банка, но остается полностью бесплатной для граждан, присылающих документы.
Напомним, с 1 июня в приложении " Действие " заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.