Ощадбанк интегрировал мультишеринг документов через "Дія": как воспользоваться сервисом

Ощадбанк ввел для клиентов микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ) новый цифровой сервис — мультишеринг документов через приложение "Дія" в рамках онлайн-платформы "Ощадбізнес". Одним щелчком можно отправить целый пакет документов: от ID-карты и справки о доходах до свидетельства о браке или разводе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз финучреждения.

В Ощадбанке отметили, что теперь его бизнес-клиенты смогут быстрее и удобнее отправлять полный пакет документов по одному запросу.

"Мультишеринг ускоряет обмен документами, уменьшает риск ошибок и расходов. Мы упорно работаем, чтобы обеспечить клиентов современными цифровыми решениями, которые экономят время, улучшают клиентский опыт и в то же время упрощают жизнь предпринимателей", — отметила член правления банка, ответственная за ММСБ, Наталья Буткова-Витвица.

Мультишеринг от Ощадбанка

Сервис поддерживает следующие документы:

ID-карту;

загранпаспорт;

налоговый номер (РНОКПП);

виды на постоянное и временное проживание;

справку о доходах;

свидетельство о рождении ребенка;

справку ВПЛ;

актовые записи об изменении имени;

свидетельства о браке или разводе;

пенсионное удостоверение;

документы об образовании;

удостоверение ветерана;

удостоверение водителя;

техпаспорт и студенческий билет.

Как воспользоваться мультишерингом?

Процесс использования мультишеринга от Ощадбанка максимально прост: клиент нажимает кнопку или сканирует QR-код смартфоном с приложением Действие; выбирает необходимые документы; подписывает запрос через "Дія.Підпис".

Документы автоматически отправляются с цифровой подписью и печатью "Дії" в нужные учреждения. Даже если у пользователя нет всех документов, система посылает доступные, а бизнес сразу видит, чего не хватает.

Как подключить мультишеринг?

Для подключения мультишеринга клиентам Ощадбанка необходимо настроить или обновить интеграцию с порталом "Дія". Услуга платная для банка, но остается полностью бесплатной для граждан, присылающих документы.

Напомним, с 1 июня в приложении " Действие " заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.