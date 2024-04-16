"Дія" совместно с НБУ вводит процесс мультишеринга документов: как это работает

Украина делает шаг вперед в упрощении бюрократических процессов благодаря новой функции мультишеринга в приложении "Дія". Эта инновация позволит гражданам делиться не только цифровыми копиями документов, но и справками о доходах с помощью нескольких кликов.

Об этом сообщает Минцифры.

"Работаем совместно с Национальным банком над усовершенствованием шеринга документов. Теперь в учреждениях украинцы через "Дію" смогут делиться копиями и данными не только цифровых документов, но и справок о доходах, ОК-5, ОК-7. И это все один раз в несколько кликов ", – говорится в сообщении.

Традиционно для передачи таких документов пользователям необходимо было отправлять отдельные копии через различные каналы, но с введением мультишеринга этот процесс станет чрезвычайно быстрым и эффективным.

"С помощью приложения "Дія" теперь можно по одному запросу предоставить банковскому учреждению одновременно как электронные копии нескольких цифровых документов, так и отдельные сведения о своем финансовом состоянии", - добавляют в НБУ.

По словам разработчиков, новая функция обеспечит автоматическое заполнение полей в электронных заявлениях и договорах, делая процесс более удобным для всех сторон.

В Нацбанке отметили, что обмен информацией будет происходить только с согласия клиента. Именно он будет выбирать, какому банковскому учреждению и какой набор сведений предоставить.

Запрос на документы посылается от учреждения, а пользователи с помощью одного "Дія підпису" могут подтвердить передачу всех необходимых документов одновременно.

Добавим, в приложение можно загружать документы об образовании : от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии. Кроме того, в "Дії" уже совсем скоро заработает кабинет пациента с push-сообщениями, а также в планах есть услуги для ветеранов. Также в приложении может появиться возможность растаможки авто.

Следует отметить, что Минцифры приступило к модернизации "Дії: к концу 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для слабовидящих и слуха.