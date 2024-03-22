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IT и Телеком
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Диплом, аттестат или свидетельство: в "Дії" появились документы об образовании

Диплом, аттестат или свидетельство: в "Дії" появились документы об образовании
В "Дії" появились документы об образовании. Иллюстрация: Минцифра

В "Дії" появилась новая услуга – теперь в приложение можно загружать документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал он.

По его словам, пользоваться документами можно при поступлении в вуз или трудоустройстве.

Теперь в приложении:

  • Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании,
  • Аттестат/свидетельство о среднем образовании,
  • Свидетельство о рабочей квалификации,
  • Диплом квалифицированного рабочего,
  • Диплом профессионального младшего бакалавра,
  • Диплом младшего специалиста,
  • Диплом младшего бакалавра,
  • Диплом бакалавра,
  • Диплом специалиста,
  • Диплом магистра,
  • Диплом доктора философии,
  • Диплом доктора искусства.

После обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Работаем, чтобы впоследствии были и приложения", – добавил Федоров.

Напомним, что бета-тестирование этой услуги стартовало еще в феврале.

Добавим, Минцифры приступило к модернизации "Дії" : до конца 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для слабовидящих и слуха.

Автор:
Татьяна Гойденко