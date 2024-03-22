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Диплом, аттестат или свидетельство: в "Дії" появились документы об образовании
В "Дії" появилась новая услуга – теперь в приложение можно загружать документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал он.
По его словам, пользоваться документами можно при поступлении в вуз или трудоустройстве.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Теперь в приложении:
- Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании,
- Аттестат/свидетельство о среднем образовании,
- Свидетельство о рабочей квалификации,
- Диплом квалифицированного рабочего,
- Диплом профессионального младшего бакалавра,
- Диплом младшего специалиста,
- Диплом младшего бакалавра,
- Диплом бакалавра,
- Диплом специалиста,
- Диплом магистра,
- Диплом доктора философии,
- Диплом доктора искусства.
После обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
"Работаем, чтобы впоследствии были и приложения", – добавил Федоров.
Напомним, что бета-тестирование этой услуги стартовало еще в феврале.
Добавим, Минцифры приступило к модернизации "Дії" : до конца 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для слабовидящих и слуха.