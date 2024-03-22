Диплом, аттестат или свидетельство: в "Дії" появились документы об образовании

В "Дії" появилась новая услуга – теперь в приложение можно загружать документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Больше не нужно искать по ящикам аттестаты и просить маму помочь найти диплом. И не нужно волноваться, если выехали за границу и забыли дома диплом, потому что все образовательные документы уже под рукой - в "Дії", - написал он.

По его словам, пользоваться документами можно при поступлении в вуз или трудоустройстве.

Теперь в приложении:

Аттестат/свидетельство о базовом общем среднем образовании,

Аттестат/свидетельство о среднем образовании,

Свидетельство о рабочей квалификации,

Диплом квалифицированного рабочего,

Диплом профессионального младшего бакалавра,

Диплом младшего специалиста,

Диплом младшего бакалавра,

Диплом бакалавра,

Диплом специалиста,

Диплом магистра,

Диплом доктора философии,

Диплом доктора искусства.

После обновления приложения документы подтянутся автоматически, но при условии, что они находятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

"Работаем, чтобы впоследствии были и приложения", – добавил Федоров.

Напомним, что бета-тестирование этой услуги стартовало еще в феврале.

Добавим, Минцифры приступило к модернизации "Дії" : до конца 2024 года приложение и портал хотят адаптировать под требования цифровой доступности, в частности – для слабовидящих и слуха.