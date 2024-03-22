Диплом, атестат чи свідоцтво: у "Дії" з'явилися документи про освіту

У "Дії" з'явилися нова послуга – тепер у застосунок можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", - написав він.

За його словами, користуватися документами можна при вступі до вишу або працевлаштуванні.

Відтепер у застосунку:

Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту,

Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту,

Свідоцтво про робітничу кваліфікацію,

Диплом кваліфікованого робітника,

Диплом фахового молодшого бакалавра,

Диплом молодшого спеціаліста,

Диплом молодшого бакалавра,

Диплом бакалавра,

Диплом спеціаліста,

Диплом магістра,

Диплом доктора філософії,

Диплом доктора мистецтва.

Після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

"Працюємо, щоб згодом були і додатки", - додав Федоров.

Нагадаємо, що бета-тестування цієї послуги стартувало ще в лютому.

Додамо, Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.