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ІТ та Телеком
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Диплом, атестат чи свідоцтво: у "Дії" з'явилися документи про освіту

Диплом, атестат чи свідоцтво: у "Дії" з'явилися документи про освіту
У "Дії" з'явилися документи про освіту. Ілюстрація: Мінцифра

У "Дії" з'явилися нова послуга – тепер у застосунок можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. 

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", - написав він.

За його словами, користуватися документами можна при вступі до вишу або працевлаштуванні.

Відтепер у застосунку:

  • Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту, 
  • Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту,
  • Свідоцтво про робітничу кваліфікацію,
  • Диплом кваліфікованого робітника,
  • Диплом фахового молодшого бакалавра,
  • Диплом молодшого спеціаліста,
  • Диплом молодшого бакалавра,
  • Диплом бакалавра,
  • Диплом спеціаліста,
  • Диплом магістра, 
  • Диплом доктора філософії,
  • Диплом доктора мистецтва.  

Після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

"Працюємо, щоб згодом були і додатки", - додав Федоров.

Нагадаємо, що бета-тестування цієї послуги стартувало ще в лютому.

Додамо, Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.

Автор:
Тетяна Гойденко