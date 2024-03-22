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Диплом, атестат чи свідоцтво: у "Дії" з'явилися документи про освіту
У "Дії" з'явилися нова послуга – тепер у застосунок можна завантажувати документи про освіту: від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Більше не потрібно шукати по шухлядах атестати і просити маму допомогти знайти диплом. І не треба хвилюватись, якщо виїхали за кордон і забули вдома диплом, бо всі освітні документи вже під рукою — в "Дії", - написав він.
За його словами, користуватися документами можна при вступі до вишу або працевлаштуванні.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Відтепер у застосунку:
- Атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту,
- Атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту,
- Свідоцтво про робітничу кваліфікацію,
- Диплом кваліфікованого робітника,
- Диплом фахового молодшого бакалавра,
- Диплом молодшого спеціаліста,
- Диплом молодшого бакалавра,
- Диплом бакалавра,
- Диплом спеціаліста,
- Диплом магістра,
- Диплом доктора філософії,
- Диплом доктора мистецтва.
Після оновлення застосунку документи підтягнуться автоматично, але за умови, що вони є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
"Працюємо, щоб згодом були і додатки", - додав Федоров.
Нагадаємо, що бета-тестування цієї послуги стартувало ще в лютому.
Додамо, Мінцифри розпочало модернізацію "Дії": до кінця 2024 року застосунок і портал хочуть адаптувати під вимоги цифрової доступності, зокрема – для людей із вадами зору та слуху.