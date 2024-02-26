Освітні документи будуть у "Дії": стартує бета-тест нової послуги

Скоро українці зможуть підтягнути атестат та диплом у додаток “Дія”. Наразі є унікальна можливість скористатися сервісом першим та долучитися до бета-тестування нової послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у "Дії"", - зазначив Федоров.

Він закликав українців скористатися новим сервісом першими.

"Долучайтеся до бета-тестування. У вас можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії", - підкреслив міністр.

Хто може долучитися до бета-тесту?

громадянин України віком від 14 років

необхідно мати верифікований податковий номер

Реєстрація на бета-тест за посиланням.

Онлайн-шлюби у "Дії"

У мобільному застосунку "Дія" невдовзі запустять послугу, завдяки якій люди зможуть одружитися онлайн, використовуючи відеозв'язок.

«Я не буду робити спойлери, але там буде багато цікавих елементів цього процесу», - сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, завдяки онлайн-шлюбу військові зможуть одружуватися дистанційно.

Водночас Федоров запевнив, що послуга буде безпечною й одружити когось без його чи її відома буде неможливо, адже буде кілька етапів верифікації.

Зауважимо, що в "Дії" вже працює послуга, яка дозволяє подати заяву про шлюб. Одружитися в Україні також можна дистанційно. За час повномасштабного вторгнення РФ станом на початок літа 2023 року було зареєстровано 3 328 дистанційних шлюбів.