У "Дії" з'явилася мапа укриттів: як користуватися (ВІДЕО)

В додатку "Дія" з'явилася інтерактивна карту укриттів, що дозволяє користувачам визначати розташування найближчих бомбосховищ та повідомляти про їх стан. З міркувань безпеки дана функція не стосується укриттів, які знаходяться в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також можна оцінити укриття, а відгуки про них надалі будуть передані до відповідальних органів місцевого самоврядування для вжиття необхідних заходів щодо вирішення проблем, які можуть виникнути.

"Знаходьте безпечне місце під час повітряних тривог швидко та зручно на новій інтерактивній мапі укриттів у Дії. А ще переглядайте адресу, вид укриття, його рейтинг та фото. Дізнавайтеся інформацію про доступ та скільки людей воно вміщує", - йдеться у повідомленні "Дії".

Щоб знайти найближче укриття, потрібно відкрити "Дію", перейти у "Незламність" і "Показати найближчі укриття". Потім надайте додатку доступ до своєї геолокації. Виберіть потрібне укриття на мапі прокладіть маршрут.

Повідомляється, що всі дані з єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображатимуться у "Дії" разом із фото та описом конкретного об’єкта. На мапі можна буде дізнатися про вид укриття, скільки людей воно вміщує, його рейтинг та подивитися фото.

У застосунку також можна використати фільтри для визначення специфічних вимог до укриттів, наприклад, для забезпечення доступності для осіб з обмеженими можливостями.

Повідомляється, що карта працюватиме і в офлайн-режимі, але для цього її потрібно завантажити.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі. І на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був втричі меншим.

Нагадаємо, раніше мапа укриттів з’явився в оновленій версії додатку "Київ Цифровий". У користувачів також з'явилася можливість повідомити місцеву владу про зачинене або недоступне укриття.

Додамо, що з початку січня в Україні офіційно дозволено заходити в укриття разом із домашніми улюбленцями. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним Міністерством внутрішніх справ 10 січня 2024 року до наказу №18, який регламентує утримання та використання захисних споруд цивільного захисту.

Власники домашніх тварин, які потрапляють до укриттів, повинні перебувати у спеціально відведених для цього зонах або окремих приміщеннях. Також великі собаки повинні бути в намордниках та на повідках, а власники повинні забезпечити безпеку навколишніх людей і майна від заподіяння шкоди домашньою твариною.