У додатку "Київ Цифровий" з’явилася нова офлайн-мапа укриттів

В оновленій версії додатку "Київ Цифровий" з’явився офлайн-доступ до доступ до мап з укриттями та розділу "Часті питання". У користувачів також з'явилася можливість повідомити місцеву владу про зачинене або недоступне укриття.

Про це повіддомляє сайт Київської міської державної адміністрації.

Щоб користуватися додатком в режимі офлайн, користувачам достатньо один раз зайти в нього, коли є інтернет. "Мапа укриттів" автоматично завантажиться у фоновому режимі.

У налаштуваннях у профілі в розділі "Мапи" користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби. Сервіс продовжать удосконалювати та доповнювати за відгуками користувачів.

"Команда "Цифрового" додала можливість повідомити місто про зачинені укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити в укриття, виберіть його на мапі та натискайте в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття". Відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Без доступу до інтернету також можна переглянути розділ "Часті питання", що містить інформацію про роботу застосунку й життя міста. Щоб дізнатися, до котрої працює транспорт або які мости відкриті для авто, доступ до інтернету більше не потрібен.

Оновлену версію додатку "Київ Цифровий" можна завантажити у App Store і Google Play.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Київ в ніч на 1 червня троє людей загинули — вони не могли потрапити до укриття, адже воно було закрите. Окрім посадовців, які відповідають за роботу укриттів, у прокурорів виникли питання до охоронця: за інформацією свідків, він відмовився надати ключі від укриття, коли чоловік загиблої жінки просив відкрити сховище.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через закрите бомбосховище під час повітряної тривоги у столиці. Правоохоронці проводять слідчі дії.