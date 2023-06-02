В приложении "Киев Цифровой" появилась новая офлайн-карта укрытий

В обновленной версии приложения "Киев Цифровой" появился офлайн-доступ к доступу к картам с укрытиями и разделу "Частые вопросы". У пользователей также появилась возможность сообщить местным властям о закрытом или недоступном укрытии.

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации.

Чтобы пользоваться приложением в режиме офлайн, пользователям достаточно один раз зайти в него, когда есть Интернет. Карта укрытий автоматически загружается в фоновом режиме.

В настройках профиля в разделе "Карты" пользователи могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты и удалить их при необходимости. Сервис продолжат совершенствовать и дополнять по отзывам пользователей.

"Команда "Цифрового" добавила возможность сообщить городу о закрытых укрытиях. Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию", - говорится в сообщении.

Без доступа к интернету также можно просмотреть раздел "Частые вопросы", содержащий информацию о работе приложения и жизни города. Чтобы узнать, к какой работает транспорт или какие мосты открыты для авто, доступ в интернет больше не нужен.

Обновленную версию приложения "Киев Цифровой" можно скачать в App Store и Google Play.

Напомним, в результате атаки на Киев в ночь на 1 июня три человека погибли — они не могли попасть в укрытие, ведь оно было закрыто. Кроме должностных лиц, отвечающих за работу укрытий, у прокуроров возникли вопросы к охраннику: по информации свидетелей, он отказался предоставить ключи от укрытия, когда мужчина погибшей женщины просил открыть убежище.

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. Правоохранители проводят следственные действия.