Закрытое бомбоубежище в Киеве: полиция начала расследование

Полиция Киева начала уголовное производство из-за закрытого бомбоубежища во время воздушной тревоги в столице. В результате этого инцидента погибли три человека, среди них - ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Сегодня в Киеве погибли три человека – две женщины и 9-летняя девочка, которые пытались попасть в закрытое бомбоубежище. Закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие. Это преступление", - отметил он.

Полиция начала по этому факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - "служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". Санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Кроме того, по словам министра, ГСЧС Украины и Нацполиция регулярно будут проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны.

В то же время, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что прокуратура проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян было закрыто бомбоубежище.

По ее словам, сейчас допрашивают должностных лиц медучреждения, ответственных за эксплуатацию и содержание бомбоубежища.

Кроме того, издание NV сообщает, что охранника бомбоубежища в поликлинике Деснянского района арестовали.

"По словам жителей соседних домов, это не первый подобный случай. За последний месяц охранник бомбоубежища распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь. Люди пытались достучаться до него в течение 15-20 минут", - пишет издание.

Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Обломки сбитых враждебных целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Позже стало известно, что в Деснянском районе Киева три человека погибли, потому что не смогли вовремя попасть в укрытие.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.