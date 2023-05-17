В Киеве проверят укрытия - из-за жалоб жителей

После последней ракетной атаки в военную администрацию Киева поступили многочисленные жалобы по поводу того, что укрытия были закрыты и в них невозможно было попасть. Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

С проблемой закрытых укрытий киевляне столкнулись практически в каждом районе столицы.

“Закрытие укрытия во время войны, во время таких массированных воздушных атак – это преступление. Поэтому сегодня, на заседании Совета защиты Киева я, как начальник КМВА, акцентировал особое внимание на решении этого вопроса. Безотлагательно были определены задачи для Национальной полиции Киева, Муниципальной охраны города и всем председателям РГА”, - отметил Сергей Попко.

Городские власти обещают в сжатые сроки проинспектировать все укрытия города и зафиксировать все объекты, к которым жители не имеют доступа. По словам Сергея Попко, ситуацию в ближайшее время исправят.

Напомним, ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.

Служба безопасности Украины установила личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ.

Отметим, в Киеве более 4 тысяч укрытий разного вида, на ремонт которых в 2023 году направят более 350 миллионов гривен.

В прошлом году количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличилось на 398 укрытий.