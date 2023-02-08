На ремонт укрытий в Киеве направят более 350 млн грн: как они будут выглядеть (ФОТО)

На сегодняшний день в Киеве более 4 тысяч укрытий разного вида, на ремонт которых в 2023 году направят более 350 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в текущем году на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех 10 районах столицы для использования под простейшие укрытия предусмотрено более 290 млн грн.

Отдельно 61 млн грн предусмотрено на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах – Дарницком, Деснянском, Оболонском, Святошинском.

В прошлом году количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличило на 398 укрытий.

Всего на сегодняшний день в Киеве более 4 тысяч укрытий разного вида.

Найти ближайшее укрытие можно на карте. Она постоянно обновляется по результатам проверок и инспекций.

В КГГА напомнили, если частные учреждения, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные на карту укрытий, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАРС "Киевская служба спасения".