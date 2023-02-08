На ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн: як вони виглядатимуть (ФОТО)

На сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду, на ремонт яких у 2023 році спрямують понад 350 мільйонів гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що цього року на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах столиці для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн.

Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах – Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському.

Минулого року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів.

Загалом на сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду.

Знайти найближче укриття можна на мапі. Вона постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.

У КМДА нагадали, якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені й не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".