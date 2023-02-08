- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
На ремонт укриттів у Києві спрямують понад 350 млн грн: як вони виглядатимуть (ФОТО)
На сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду, на ремонт яких у 2023 році спрямують понад 350 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що цього року на капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків у всіх 10 районах столиці для використання під найпростіші укриття передбачено понад 290 млн грн.
Окремо 61 млн грн передбачено на роботи у спорудах цивільного захисту ще в 4 районах – Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Святошинському.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулого року кількість захисних споруд цивільного захисту в Києві збільшили на 398 укриттів.
Загалом на сьогодні у Києві понад 4 тисячі укриттів різного виду.
Знайти найближче укриття можна на мапі. Вона постійно оновлюється за результатами перевірок та інспекцій.
У КМДА нагадали, якщо приватні заклади, що належать до фонду захисних споруд та нанесені на мапу укриттів, під час повітряної тривоги зачинені й не надають доступу для укриття людей, потрібно викликати поліцію, а також рятувальників КАРС "Київська служба порятунку".