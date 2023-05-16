ПВО ночью сбило 18 российских ракет: среди них "Кинжалы" и Калибры"

Ночью 16 мая оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Все они уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" – с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - "Орлан-10", "SuperCum". Все они были уничтожены.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

Официальные лица США подтверждают сбивание российской ракеты "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot. До сих пор эта система применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической.