У США підтверджують заяву України про перехоплення російської ракети "Кинджал" і дуже задоволені цим фактом

Офіційні особи США підтверджують, що Україна сбила російську ракету "Кинджал" за допомогою системи Patriot. Досі ця система застосовувалася проти звичайних балістичних ракет, а можливість збивати гіперзвукові була суто теоретичною.

Про це пише CNN із посиланням на поінформоване джерело.

Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною.

За словами джерела видання, перехоплення, здійснене Україною, продемонструвало цю здатність у реальному часі, що Пентагон розглядає як важливу подію.

Заява України про перехоплення ракети викликали неабияку радість у Пентагоні, адже лідер країни-агресора РФ Володимир Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та заявив, що вона здатна подолати всі існуючі системи ППО.

Видання зауважує, що виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його.

Але до минулого тижня розрахунок Росії полягав у тому, що якби вона використала гіперзвукову балістичну ракету, все, по чому вона стріляла, неодмінно буде вражено. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів.

Той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, є ще більшою втіхою для Пентагону, зауважує співрозмовник видання.

Перехоплення також, ймовірно, викликало серйозну невизначеність для Росії, піднімаючи питання про те, що Україна здатна протидіяти гіперзвуковим балістичним ракетам.

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".