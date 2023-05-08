В США подтверждают заявление Украины о перехвате российской ракеты "Кинжал" и очень довольны этим фактом

Официальные лица США подтверждают, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot. До сих пор эта система применялась против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвук была чисто теоретической.

Об этом пишет CNN со ссылкой на информированный источник.

Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты с воздуха до прошлой недели была чисто теоретической.

По словам источника издания, перехват, осуществленный Украиной, продемонстрировал эту способность в реальном времени, что Пентагон рассматривает как важное событие.

Заявление Украины о перехвате ракеты вызвало большую радость в Пентагоне, ведь лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и заявил, что оно способно преодолеть все существующие системы ПВО.

Издание отмечает, что производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было сложным для России, а санкции только усложнили его.

Но до прошлой недели расчет России заключался в том, что если бы она использовала гиперзвуковую баллистическую ракету, все, по чему она стреляла, непременно будет поражено. Этот перехват поставил этот расчет под вопрос.

Тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, является еще большим утешением для Пентагона, отмечает собеседник издания.

Перехват также, вероятно, вызвал серьезную неопределенность для России, поднимая вопрос о том, что Украина способна противодействовать гиперзвуковым баллистическим ракетам.

Напомним, 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что украинские военные 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".