Воздушные силы показали, как работает и сколько сбила система IRIS-T (ВИДЕО)

Один дивизион зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, который передала Германия, сбил в Украине 60 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

В то же время второй дивизион уже вступил на боевое дежурство.

В воздушных силах отмечают, что благодаря IRIS-T ни одна вражеская цель не доходит до своего назначения.

В частности, как сообщается, функционирование системы обеспечивают операторы, офицеры, обслуживание локаторов и обслуживание пусковых установок.

"В день первого применения комплекса были у всех очень большие впечатления, вызванные тем, что все цели были сбиты", - говорится в опубликованном Воздушными силами видео.

Видео: Воздушные силы Украины

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что, хоть IRIS-T и Patriot уже на боевом дежурстве, но этих систем ПВО недостаточно.

Напомним, правительство Германии подтвердило, что передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Это второй из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T. Когда в Украину поступят еще два, пока неизвестно.

Как ранее сообщалось, комплекс внес важный вклад в защиту гражданской инфраструктуры от атак ракетами, крылатыми ракетами и беспилотниками.