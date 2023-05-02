В августе Украина начнет получать боеприпасы для Gepard от Германии

В августе Украина начнет получать боеприпасы к зенитной установке Gepard, которая в размере 34 единиц поступила раньше от Германии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время диалога с гражданами в городе Бендорф - сообщило DW.

Пока Германия настраивает производство боеприпасов, но это займет некоторое время.

Канцлер Германии подчеркнул, что Украина не может использовать Gepard для обстрелов территории России.

"Эти правила придерживаются и другие западные государства, которые поставляют Украине оружие для противодействия российскому нападению, при всей необходимой помощи должно быть сделано все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО", - заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В июле 2022 г. Украина получила первые самоходные зенитные установки Gepard от Германии.

Gepard – многоцелевая система, способная прикрывать военные колонны на марше, наносить удары из засад, выполнять контроль обстановки и обстрелы летательных аппаратов, корректируя огонь.

Согласно списку военной помощи, полученной Украиной от Германии, европейский партнер поставил Украине 34 установки Gepard с 6 тысячами боеприпасов и планирует передать еще 3 установки с 300 тысячами боеприпасов.

На прошлой неделе правительство Германии подтвердило, что передало Украине очередной пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.

Это второй из четырех обещанных Германией систем IRIS-T. Когда в Украину поступят еще две, пока неизвестно.