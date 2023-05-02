У серпні Україна почне отримувати боєприпаси до Gepard від Німеччини

У серпні Україна почне отримувати боєприпаси до зенітної установки Gepard, яка в розмірі 34 одиниць надійшла раніше від Німеччини. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час діалогу з громадянами у місті Бендорф - повідомило DW.

Наразі Німеччина налаштовує виробництво боєприпасів, але це займе певний час.

Канцлер Німеччини підкреслив, що Україна не може використовувати Gepard для обстрілів території Росії.

“Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО”,- заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В липні 2022 року Україна отримала перші самохідні зенітні установки Gepard від Німеччини.

Gepard – багатоцільова система, здатна прикривати військові колони на марші, завдавати ударів із засідок, виконувати контроль обстановки та обстріли літальних апаратів, коригуючи вогонь.

Згідно зі списком воєнної допомоги, яку Україна отримала від Німеччини, європейський партнер поставив Україні 34 установки Gepard з 6 тисячами боєприпасів і планує передати ще 3 установки з 300 тисячами боєприпасів.

Минулого тижня уряд Німеччини підтвердив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого ввійшов зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною систем IRIS-T. Коли до України надійдуть ще дві, поки що невідомо.